Diletta Leotta al mare col pancione, innamorata delle sue dolci forme

Diletta Leotta in vacanza col pancione, orgogliosa delle sue forme

Diletta Leotta è più felice che mai, ad agosto sarà mamma e il suo pancione da un po’ non può nasconderlo più. La giornalista sportiva continua a mostrare le sue forme, più esplosive che mai, è dolcissima, ha sempre il sorriso sulle labbra ma quando è con Loris Karius assapora ogni istante. Così come Diletta Leotta assapora la golosa paella in riva al mare. Anticipo d’estate per la coppia, per Diletta Leotta che sa già che la sua estate sarà un po’ più faticosa del solito. Quindi, via libera ai giorni di vacanza a Ibiza, quelli che mostra anche sul suo profilo Instagram. Forme prorompenti e il pancione da sfoggiare scegliendo ancora una volta mise attillate. Diletta Leotta e Loris Karius tra qualche mese saranno genitori di una bimba, coccole e voglie non mancano insieme all’amore che mostrano.

Diletta Leotta al mare col pancione

Un selfie di coppia sotto l’ombrellone per la giornalista che ha scelto per la sua vacanza ad Ibiza tuttine e abiti attillatissimi. Diletta Leotta non rinuncia agli outfit che sottolineano ogni sua forma. I primi mesi della dolce attesa ha nascosto il ventre arrotondato sotto outfit morbidi ma adesso è con orgoglio che coglie ogni occasione per mettere in vista le sue dolci curve, dall’allenamento in palestra in palestra alle dirette sportive.

Affiatati e innamoratissimi diletta Leotta e Loris karius pubblicano sui social le vacanze in Spagna mentre a Milano sono i paparazzi a rubare le loro foto mentre passeggiano. La loro è una favola d’amore moderna, non manca chi dice che hanno bruciato le tappe ma loro rispondono con le emozioni, con la voglia di stare sempre insieme.

Da bambina ha sempre amato le favole e non vedeva l’ora di leggere il suo lieto fine, questa è parte della lettera aperta scritta al compagno, una lettera con cui ha sottolineato l’inizio di un nuovo capitolo, della loro bellissima favola d’amore. Ad agosto saranno ancora più felici in tre, con la loro piccolina.