Diletta Leotta in palestra col pancino: “Crescere insieme”

Iniziano i selfie di Diletta Leotta col pancino e la giornalista sportiva è in palestra di buon mattino

Bellissima e dolcissima Diletta Leotta incinta e per niente pigra. Trascorsi i primi mesi di gravidanza ha tutta l’intenzione di restare in gran forma, si sente benissimo e di buon mattino è già in palestra. Il completino ginnico che Diletta Leotta sceglie per allenarsi è sempre nel suo stile e lei è innamorata del suo pancino, del suo corpo che si sta trasformando. “Crescere insieme” scrive ed è così e sarà così quando la sua bambina nascerà. Dopo la Pasqua più bella con Loris Karius, la rivelazione sul sesso del bebè, adesso è il momento perfetto per occuparsi delle sue curve. Crop top e shorts neri, capelli e trucco perfetti, Diletta Leotta non si nasconde più ma ha voglia di mostrare la sua dolce gravidanza. E’ sempre stata molto discreta ma da quando ha annunciato in un video che è incinta non ha più bisogno di non dire nulla, di evitare di mostrare il pancino, le sue nuove dolci forme.

Diletta Leotta orgogliosa delle curve da mamma

Sarà un fiocco rosa, Diletta Leotta e Loris Karius sono in attesa di una bambina. Il parto è previsto ad agosto ed entrambi sono in trepidante attesa, emozionati, più innamorati che mai. Non stanno insieme da molto tempo ma sembrano avere tutta l’intenzione di realizzare in coppia grandi progetti.

Intanto, il desiderio della giornalista sportiva è quello di mantenere la sua forma fisica di allenarsi come ha sempre fatto ma ovviamente con un programma diverso, di certo più adatto alle mamme in dolce attesa. Non mancano e non mancheranno i suoi selfie, la voglia di sfoggiare il pancione suo social è grande, l’orgoglio è evidente. In pochi mesi la vita di Diletta Leotta è cambiata in tante cose, il futuro oggi è ben diverso. Il loro amore è nato a Londra e chissà dove nascerà invece la piccolina. Tutto è andato veramente in gran fretta per la coppia che è passata dalla conoscenza all’essere quasi genitori. Le presentazioni in famiglia ma anche tutta la gioia di chi si ama e desidera continuare a farlo. “Grazie per le emozioni che hai dato a noi e che hai dato a me” ha detto la conduttrice al suo portiere del cuore e adesso si attende la dichiarazione d’amore di Loris per la sua Diletta e per la loro principessina.