Diletta Leotta pubblica il video in cui dice a Loris Karius che è incinta

E' dolcissimo il video di Diletta Leotta mentre svela a Los Karius che è incinta

Diletta Leotta è incinta, adesso c’è la conferma, c’è un dolcissimo video della coppia. Diletta Leotta e Loris Karius annunciano l’arrivo di un figlio e sono immagini piene di tenerezza quelle che pubblicano sui rispettivi profili social. E’ il video in cui Diletta dice a Loris che è incinta, che presto avranno un figlio. Lo sapevamo già tutti che la giornalista sportiva è in dolce attesa, troppi gli indizi e troppe volte la Leotta ha mostrato un pancino sospetto. Ha cercato in tutti i modi di camuffare la dolce attesa, con un ritocco alle foto o con una giacca indossata aperta, ma mancava solo la conferma ufficiale. “Vi dobbiamo dire una cosa… “ scrive la Leotta per entrambi e decidendo di mostrare quel video così dolce e intimo.

Diletta Leotta è incinta, arriva l’annuncio ufficiale con il video più bello

E’ davvero un video dolcissimo e chissà quante volte la Leotta ci avrà pensato prima di pubblicarlo. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia” una frase semplice per dire che presto saranno mamma e papà e che si amano. “Presto saremo in tre” deve avere aggiunto il meno romantico della coppia. Ma la gioia appartiene ad entrambi, si vede dal video che sono entrambi emozionati, anche il portiere che ovviamente l’aveva appena saputo mentre Diletta forse avrà avuto anche un po’ di tempo per riflettere prima di dirlo al suo fidanzato.

Gli auguri di tutti stanno invadendo il post di Diletta Leotta e Loris Karius, in tanti si stanno emozionando nel vedere il loro video. Diletta ha gli occhi lucidi, non smette di guardare Loris, lo scruta, osserva le sue emozioni, la sua reazione. Lui la ricambia abbracciandola, baciandola, coccolandola, asciugando le sue lacrime. Lei lo guarda negli occhi anche quando lui la stringe forte e la bacia, non perde un attimo delle sue reazioni.

Stanno insieme da poco tempo ma non hanno atteso molto prima di uscire allo scoperto. Avevano voglia di dire a tutti che si amano e infatti hanno sorpreso tutti. Auguri ai futuri genitori, così belli e innamorati. Ovviamente adesso il gossip attende il seguito, di scoprire ha che mese di gravidanza è Diletta Leotta, se è maschio o femmina, come si chiamerà e dove sarà il loro futuro insieme, tutti e tre insieme.