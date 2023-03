Diletta Leotta il pancino c’è e si vede ma la coppia non conferma

Diletta Leotta sembra davvero incinta, il pancino si vede sempre di più ma lei e il portiere non dicono nulla

Il gossip continua a ripetere da tempo che Diletta Leotta è incinta e adesso arrivano anche i video con il pancino, che qualcuno esagerando chiama già pancione. Il pancino di Diletta Leotta c’è e si vede, così dicono in molti, ed è vero, il ventre è arrotondato, molto arrotondato. Magari è solo gonfiore, un’intolleranza alimentare? La Leotta è sempre in gran forma ma da un po’ di tempo quando scende a bordo campo ha sempre una giaccia che le copre la pancia, non copre tutto ma rende complicato alla cronaca rosa scoprire se davvero è incinta. Lei non dice nulla ma meno di un mese fa la foto di coppia Diletta Leotta e Loris Karius sembrava confermare tutto. La mano del portiere che copriva il ventre della sua fidanzata, quel cuore rosso, la loro felicità, il non smentire il dolce pettegolezzo. Diletta Leotta ieri a Madrid sembrava più incinta che mai, si nota anche con i jeans a vita alta ma lei non conferma, non dice nulla, continua a sorridere e mostrare la sua felicità.

Diletta Leotta incinta continua a nascondere la sua dolce attesa?

Sono sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza della giornalista sportiva. Il volto di Dazn continua a mostrarsi tra foto e video e le sue forme appaiono diverse, il pancino c’è. Sembra che la coppia voglia tenere ancora un po’ il segreto, ormai i tre mesi dovrebbero essere passati ma forse non hanno alcuna voglia di condividere troppo della loro storia d’amore. Il gossip si intromette già tanto e in passato Diletta Leotta ha pagato il conto per avere detto o non avere detto. Questa volta sembra sia una storia diversa, sembra quella giusta, quella che la rende davvero felice.

“Direi che c’è poco da immaginare” commenta l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sui social è lei a parlare addirittura di pancione, come se la gravidanza della Leotta fosse ben più avanti dei tre mesi di cui si parla. In ogni caso è un bel gossip e sembra sia tutto reale. Per la festa del papà Diletta ha anche fatto la prova social su quale pigiama indossare per fare un bel regalo; bravissima a nascondere il più possibile il pancino ma a volte non può.