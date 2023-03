Da Diletta Leotta a Milly Carlucci: tutto l’amore per Daniele Scardina. Il pugile è in coma

Daniele Scardina in coma: tutto l'affetto delle persone che gli vogliono bene corre sui social. Le ultime notizie

“Il mondo degli sport da combattimento è al fianco di #DanieleScardina, operato d’urgenza alla testa poche ore fa ed entrato successivamente in coma, in seguito ad un forte malore accusato dopo un allenamento in vista del prossimo match” questo è uno dei tanti messaggi arrivati sui social in queste ore per Daniele Scardina, dopo la notizia del suo malore. Il pugile è stato operato ieri sera e da quanto si apprende, ora è in coma. Sono centinaia i messaggi per Daniele, tra gli altri anche quello di Diletta Leotta, che con Toretto ha avuto una lunghissima storia d’amore. E poi ci sono anche le dolci parole di Milly Carlucci che Daniele lo ha fortemente voluto a Ballando con le stelle, facendo conoscere a tutti il suo lato più amano, la dolcezza che c’è dietro a quei guantoni da pugile.

La telefonata al 118 dalla sede della Crossfit di Buccinasco, alle porte di Milano, è arrivata poco prima delle 17: un cliente della palestra, tra le più grandi dell’hinterland, si era sentito male negli spogliatoi e aveva perso conoscenza. E’ iniziato così il lungo pomeriggio in cui le notizie si sono ricorse. Quando il 118 arriva sul posto, nessuno sa che il cliente della palestra è il campione Daniele Scardina. Arrivano i primi soccorsi, poi la corsa in ospedale e l’operazione. Daniele Scardina resta ricoverato in condizioni stabili. E’ quello che riferisce stamattina il Corriere della sera. I medici sono fiduciosi e si spera in un recupero del trentenne.

Le parole del manager di Daniele Scardina dopo il malore

Alessandro Cherchi, il manager del pugile, racconta che cosa è successo ieri pomeriggio. Si legge sul Corriere della sera: «Daniele aveva appena effettuato un allenamento normale, non specialmente impegnativo, uno di quelli che si fanno tutti i giorni. Non ha subito colpi duri o particolari, non è caduto né ha sbattuto la testa. Si è sentito male negli spogliatoi poco prima di entrare sotto la doccia ed è stato immediatamente soccorso dai presenti». E’ emerso che dopo la seduta di allenamento Daniele si era lamentato, dicendo di avere dei forti dolori a un occhio e a una gamba.