Ore di ansia per Daniele Scardina: il pugile operato d’urgenza

Le ultime notizie su Daniele Scardina: ecco come sta il pugile operato in questi minuti a Milano

Sappiamo ancora molto poco, e sono pochissime le informazioni battute in questi minuti dalle agenzia stampa in Italia. Purtroppo il pugile Daniele Scardina è in questo momento in sala operatoria, dopo un problema molto serio arrivato nel corso di un allenamento. Sono ore di vera apprensione per Daniele Scardina. Tutto è successo questo pomeriggio. Daniele Scardina si trovava a Milano. Secondo quanto si apprende, il campione italiano ha subito un colpo alla testa in allenamento. Il 30enne pugile milanese è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas attorno alle 17: le condizioni ai sanitari sono subito apparse serie, tali da costringere i medici a intervenire chirurgicamente. L’operazione è ancora in corso.

Daniele Scardina in sala operatoria: le ultime notizie

Scardina si stava allenando in vista dell’esordio nei pesi mediomassimi. L’appuntamento sarebbe stato per venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. “King Toretto” ha deciso nei mesi scorsi di passare di categoria, lasciando quei pesi supermedi in cui aveva sempre militato durante la sua carriera da professionista iniziata nel 2015. Dopo che la notizia è trapelata, sui social è iniziato il tam tam. Toretto è amatissimo dai suoi tifosi e non solo. Si è fatto conoscere anche dal grande pubblico partecipando a Ballando con le stelle. I messaggi di incoraggiamento in questi minuti sono decine e decine. E ci uniamo anche noi a tutto l’affetto che il pugile sta ricevendo in questi minuti, con un grande in bocca al lupo per Daniele Scardina.

Su Open, vengono aggiunti altri dettagli a questa vicenda. Secondo quanto riferito ai sanitari dai carabinieri di Corsico, l’uomo si trovava in un centro sportivo di via Fermi quando ha accusato un malore durante l’allenamento, che l’ha costretto a interrompere l’attività e a recarsi negli spogliatoi. Lì, spiegano di Carabinieri, si è accasciato a terra perdendo i sensi. Rimane da chiarire se il problema sia nato a causa di un trauma durante l’allenamento o se debba essere ricondotto a condizioni fisiologiche pregresse indipendenti dal pugilato.