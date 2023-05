“Se mia figlia si fidanza con una donna?” la risposta di Lorella Cuccarini da Gente

Dalle pagine della rivista Gente, Lorella Cuccarini risponde a chi le chiede che cosa pensa se sua figlia si fidanzasse con una donna

Hanno destato parecchio interesse, per non dire scalpore, le parole di Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini in merito al suo orientamento sessuale. La ragazza, parlando con i suoi follower, ha spiegato di non voler mettere nessuna etichetta alle sue relazioni e di essere interessata, come gran parte di giovani della sua generazione, alla persona, non al suo sesso. Parole che oggi giorni appunto, non stupiscono, fortunatamente. Nel caso di Chiara però, hanno fatto molto discutere per via di alcune dichiarazioni che Lorella Cuccarini aveva rilasciato anni fa. La coach di Amici, non ha mai nascosto di essere molto severa su alcuni punti e tra questi, le unioni civili come anche la possibilità di due persone dello stesso sesso di adottare. Le parole di Chiara dunque, hanno sollevato parecchia curiosità in chi si è chiesto come Lorella Cuccarini potesse reagire alle scelte di sua figlia.

La risposta di Lorella Cuccarini alle dichiarazioni di sua figlia Chiara

Lorella Cuccarini ha quindi deciso di rispondere, e commentare e lo ha fatto dalle pagine di Gente ; per molti le le parole coming out) di sua figlia Chiara sarebbero state un vero e proprio coming out. In merito Lorella Cuccarini ha spiegato: “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”.

La coach di Amici 22, ha poi aggiunto: “Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”. E’ stata molto chiara Lorella Cuccarini che ha chiarito i dubbi di tutti coloro i quali in questa ultima settimana si sono chiesti quale era la posizione della show girl su questa vicenda.