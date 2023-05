Edoardo Tavassi ruba le patatine ai tavoli degli altre e fa esplodere la polemica: “Smettete di seguirmi”

Edoardo Tavassi fa esplodere sui social una polemica infinita dopo aver rubato al tavolo delle patatine ...Non è tutto come sembra

Doveva essere una giornata si svago e sano divertimento quella che gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP hanno vissuto ieri ritrovandosi a Gardaland. Parliamo di due amatissime coppie, gli Oriele e gli Incorvassi. Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che ieri, si sono presi una giornata di relax per godersi le attrazioni di Gardaland e passare del tempo insieme. Non sono mancate le storie su instagram, tutto quello che hanno fatto è stato documentato sui social. Ed è proprio uno dei video che è stato postato in rete da Edoardo Tavassi, che ha scatenato il caos, facendo indignare decine di persone tanto da accendere una polemica. Una polemica nata dal nulla. Un po’ come era successo per Micol, anche in questo caso era ovvio e facile pensare che tutto fosse iniziato da uno scherzo. Edoardo Tavassi è finito sotto accusa perchè ha rubato le patatine dai tavoli di altre persone, mentre stavano mangiando. Bastava guardare i video per capire che le persone protagoniste della gag, erano d’accordo con il Tavassi, ridevano per quello che stava facendo e non erano per nulla sorprese. Eppure, i famosi haters, hanno iniziato il tam tam su Twitter, facendo esplodere la polemica. Una polemica che il Tavassone ha subito fermato.

Edoardo Tavassi risponde alle accuse: smettete di seguirmi

“Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri” ha detto Edoardo Tavassi spiegando l’ovvio. E ancora: “Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, , subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”.