Micol Incorvaia e Tavassi con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tutti insieme a Gardaland

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tutti insieme oggi sono andati a Gardaland

Altro che amicizie e amori che dopo il GF Vip sarebbero terminati, gli Incorvassi e gli Oriele proseguono in coppia e in gruppo. Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tutti insieme oggi sono andati a Gardaland, hanno trascorso una giornata divertente nel parco giochi che piace non solo ai bambini ma anche ai grandi. Una giornata che non è ancora finita, il gruppetto non ha ancora provato tutte le attrazioni di Gardaland. Sembrano in eterna vacanza, da quando hanno lasciato la casa del GF Vip hanno sempre un motivo per festeggiare, incontrarsi, stare insieme. Spesso con loro c’è anche Giaele De Donà, questa volta il gruppetto è in gita in versione ristretta. Due storie d’amore nate nella casa del reality show di Alfonso Signorini e amicizie solide che sembrano destinate a durare per sempre. Era tutto vero e i fan sono pazzi di loro.

Gli Oriele e gli Incorvassi sono inseparabili

A Gardaland la meno contenta è Micol, spaventata da alcune attrazioni, ad iniziare dal Blu Tornado. Tutti entusiasti per i giri sulle montagne russe e le cadute in picchiata, tranne la sorella di Clizia Incorvaia. Tavassi come sempre la prende in giro, Oriana si dimostra ancora una volta l’amica forte che le tende la mano e le fa ritrovare la strada anche quando entrano nella stanza che tra specchi e labirinti le fa perdere l’orientamento.

Dopo Oblivon e le altre attrazioni Micol Incorvaia è sempre più terrorizzata, la giornata prosegue perfetta, soprattutto perché si vogliono un gran bene. Tantissime risate anche quando l’acqua è il momento più divertente e temuto ed è Edoardo Tavassi l’unico a bagnarsi perché nel tronco è in prima fila ed è l’unico che non si è coperto.

Di recente Micol ha anche risposto alle battute di Fiorello e Luciana Littizzetto, alla satira di entrambi nei suoi confronti. Ha spiegato che dopo il GF Vip è difficile riprendere il giusto ritmo, con gli orari della vita reale, per questo aveva detto che il corriere alle 9,30 aveva bussato troppo presto a casa sua.