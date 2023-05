Aurora Ramazzotti allatta Cesare dal parrucchiere tra tinta e pedicure. Cosa dicono le altre mamme?

Aurora Ramazzotti criticata perché allatta suo figlio in un centro estetico tra parrucchiere e cura dei piedi

Aurora Ramazzotti si gode tutte le gioia della maternità, anche le coccole in un centro estetico mentre c’è chi si occupa dei suoi capelli, dei suoi piedi e lei allatta suo figlio. Per Cesare è importante la serenità della sua mamma e infatti è il più felice di tutti tra le braccia di Aurora. Sorriso beato anche per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ammette quanto sia importante oggi più che mai riuscire a fare più cose contemporaneamente. Aurora Ramazzotti è sempre del tutto consapevole che quando pubblica una storia o un post passerà poco tempo dall’attacco di commenti così tanto prevedibili. Una mamma che ha un bebè di poco più di un mese non può andare dal parrucchiere o in un centro estetico per occuparsi di se stessa? Certo, deve farlo e Aury non lascia a nessuno suo figlio Cesare, anche questa volta è lì con lei perché sa che può occuparsene nel migliore dei modi mentre c’è chi lavorando si occupa di lei e del suo benessere.

Aurora Ramazzotti allatta suo figlio Cesare dal parrucchiere

La neo mammina desidera mostrare la sua nuova vita, solo un pezzetto, ma importante per dare dei messaggi e non solo far vedere quanto è felice e serena con il suo bambino. In tante le scrivono che fanno lo stesso con i loro piccolini ma ecco arrivare le mamme che non hanno tempo per fare la ricrescita e non apprezzano che Aurora lo faccia in tutta tranquillità mentre allatta beata suo figlio.

“Se qualcuno ha la ricrescita è perché non riesce a organizzare la giornata perché oltre ad accudire il bambino pulisce casa non dorme la notte e prepara il pranzo e stira per il resto della famiglia e non perché non vuole prendersi cura di sé…” è una delle risposte più o meno dolci e di certo racconta tante realtà.

“Queste foto dei vip mandano solo un messaggio sbagliato…. mostrano una vita fattibile solo per loro “figlie ” di papà che non devono far nulla se non pensare a sé stesse!” si commenta da sola.Ma a noi piacciono i commenti belli: “Da Mamma quasi 59enne posso solo dire….spettacolo puro! Sotto ogni aspetto. Brava Aurora. Comunque saresti brava anche se fossi andata senza il Principino, perché prendersi cura di se stesse è molto importante anche per il pargolo” e come questo Aurora Ramazzotti oggi ne ha ricevuto tantissimi. Il benessere della mamma viene prima di tutto e tutti dovrebbero aiutarle.