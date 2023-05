Aurora Ramazzotti: dopo la gravidanza è tornata tutta l’acne ma ha un messaggio importante

Aurora Ramazzotti mostra il viso con l'acne tornata dopo la gravidanza. Confida una cosa molto importante

Aurora Ramazzotti è l’influencer più vera tra tutte, è l’unica a mostrarsi senza filtri ma non solo una volta all’anno. Ha più volte parlato e mostrato i problemi della sua pelle, l’acne, il viso che nonostante le creme, le cure, la dieta, all’improvviso le regala nuovi brufoli. Non è certo piacevole, si è vergognata, arrabbiata, ne ha sofferto. La ricordiamo tutti la bellissima foto scattata a Venezia, quella che ha deciso di pubblicare dopo un po’ da quello scatto, Aurora Ramazzotti era bellissima e felice, nessuno notò l’acne ma la sua verità. Durante la gravidanza ha avuto una pelle quasi perfetta ma adesso l’acne è di nuovo lì e Aurora Ramazzotti ha un’altra lezione per tutte. Magari fossero tutte come lei le influencer, invece, quasi tutte si mostrano per quello che non sono e chi ha l’acne pensa di avere un problema grave e farebbe di tutto per risolverlo.

Aurora Ramazzotti: “La pelle cambia come cambiamo noi”

Mostra tre foto, senza trucco, senza filtri e con i brufoli. “Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po’ secca sulle guance ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all’attacco. Quindi, quando dicevano ‘vedrai che appena fai un figlio vanno via’ intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno? La pelle cambia come cambiamo noi”. L’ironia non le manca mai ma il suo messaggio non è finito.

“Se sei donna e hai avuto l’acne quella frase l’hai sentita di sicuro. Io l’ho sentita almeno un migliaio di volte e anche se conosco abbastanza bene la pelle da sapere che non c’è un manuale da seguire per tutti ma c’è solo la tua strada unica… comunque dentro di me un po’ mi domandavo: chissà se sarà vero. Perché le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che ti dicono cosa devi fare. la tua strada è tua e di nessun altro”.E’ questo il messaggio di Aurora Ramazzotti, rivolto soprattutto alle giovanissime, ai giovanissimi: “Le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile… la tua strada è tua!”.