Ilary Blasi si fa applicare il gioiello in vita, perfetto per chi ha la pancia piatta

Ilary Blasi si fa applicare la catenina in vita senza chiusura, è un gioiello per sempre

Ilary Blasi continua a fare apparire il suo nome ovunque, tutti parlano della conduttrice e se non è per il divorzio da Francesco o per l’Isola dei famosi è per una nuova moda. E’ un gioiello perfetto per l’estate, è fatto misura, come i bracciali che abbiamo visto per un anno intero, è la catenina in vita.

Se hai un punto vita da esaltare Ilary Blasi lancia la moda dell’estate 2023, certi che sarà la nuova tendenza. Quel filo d’oro che esalta la pelle abbronzata o gli addominali, che spunta dalle magliette e rende più belli i bikini, forse anche per Ilary Blasi ha un significato speciale.

Il gioiello in vita è per sempre

Ilary Blasi mostra il momento in cui il gioielliere con un metro le prende la misura, lei indica l’altezza giusta perché è necessario poi saldare le due estremità. L’effetto è molto carino ed è un gioiello ben più evidente dei braccialetti che amici e fidanzati hanno regalato come segno di un legame che non si spezzerà mai.

Non ci sono chiusure, è un filo d’oro che non si può perdere ma forse per Ilary Blasi è solo un gioiello che quando si stancherà di vederlo toglierà. Nessun significato in particolare, nessun legame da non spezzare ma una cosa è certa: Ilary Blasi non ha problemi di gonfiore addominale.

I commenti sul filo d’oro in vita

A molte donne piace il filo d’oro che Ilary Blasi ha sul suo girovita ma non tutte hanno la sua fortuna e ridendo lo sottolineano. C’è chi commenta che dalla mattina al momento del risveglio fino alla sera i centimetri cambiano. Chi lamenta un peso diverso da un giorno all’altro, chi mangiando ha la pancia gonfia.

Ilary Blasi ha la fortuna della pancia piatta

Ilary Blasi sempre in gran forma

Il rischio è uno solo, quello di spezzare il gioiellino o di avere un certo fastidio. Qualcuna parla addirittura di 10 cm di gonfiore, evidentemente Ilary Blasi non ha problemi di intolleranze alimentari o se ne soffre ma molta attenzione. In pratica l’oggettino piace molto ma non è per tutte.

Alla conduttrice dell’Isola dei famosi dona molto e ancora una volta riesce a pubblicizzare e a creare una nuova tendenza, anche se la catenina in vita esiste da così tanti anni, ma questa che è saldata intorno alla pancia, poco al di sopra dell’ombelico.

Questa volta ha fatto centro, a differenza dei capelli e forse dei ritocchini eccessivi che la fanno apparire troppo diversa rispetto al passato, davvero troppo simile ad altre. Ma lei si piace ed è questo che conta più di tutto.