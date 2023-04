Per l’Isola dei famosi 2023 Ilary Blasi taglia i capelli

Un nuovo taglio di capelli per Ilary Blasi poco prima dell'inizio dell'Isola dei famosi 2023

Un nuovo inizio con l’Isola dei famosi 2023 ma Ilary Blasi con il nuovo taglio di capelli volta anche pagina. Poche ore prima della prima puntata dell’Isola dei famosi Ilary Blasi ha tagliato i capelli. Da lunghissimi a corti? Impossibile, non abbiamo mai visto la conduttrice con un taglio corto ma qualcosa ha tagliato. Ovviamente sa come incuriosire tutti, follower e pubblico che attende la puntata di questa sera, la nuova edizione dell’Isola che si preannuncia di gran successo. Occhi puntati sul reality show in Honduras, sia per le regole rigide dettate da Berlusconi e Mediaset, sia per la nuova vita di Ilary Blasi.

Il nuovo taglio di capelli di Ilary Blasi per l’Isola dei famosi 2023

Ovviamente solo questa sera mostrerà il suo nuovo look, per il momento si limita a pubblicare le ciocche di capelli che ha tagliato e le forbici. Dettagli che non sfuggono ai suoi fan, Ilary Blasi continua a volare alto con la sua nuova vita e ha voglia di dimostrarlo. Come ha fatto ieri con l’intervista a Verissimo, arrivando in studio da gran diva che si prende un po’ in giro da sola, sulle note di Flowers. Una frecciatina all’ex marito e a chi la voleva triste e fragile dopo la separazione.

Ha voglia di tornare al lavoro, di ricominciare, più felice di prima. Se per tutta la scorsa edizione ha retto senza abbassare mai lo sguardo proprio quando stava attraversando l’inferno nella sua vita, questa Isola per Ilary Blasi sarà una passeggiata. Dietro le quinte avrà Bastian Muller, a casa i figli che stravedono per lei. La curiosità è altissima e il nuovo taglio di capelli non fa altro che aumentarla. Quale sarà il suo rito di fine puntata in questa edizione? Via le scarpe, via gli orecchini, cartellina gettata a terra, cosa inventerà Ilary Blasi questa volta? Appuntamento a questa sera in prime time su Canale 5 per scoprire tutto, anche quanto ha tagliato la sua chioma bionda. Intanto, continua a ricevere fiori per il suo ritorno in tv.