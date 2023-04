Isabel Totti: alla gara di pattinaggio c’è solo mamma Ilary Blasi

Dolcissime mamma e figlia: Ilary Blasi emozionata per la gara della sua piccola Isabel Totti

Per i figli niente è più importante di vedere i genitori che applaudono quando c’è una gara, magari per lo sport che adorano in quel momento. Isabel Totti adora il pattinaggio, ha iniziato da pochi mesi ed è già bravissima, mamma Ilary Blasi è così orgogliosa della sua piccola principessa. Tra i suoi vari impegni Ilary Blasi mette sempre al primo posto i figli, è una mamma sempre presente e alla gara di pattinaggio della figlia lei non poteva mancare. Stasera Ilary Blasi torna in tv in diretta con l’Isola dei famosi, ieri l’abbiamo vista meravigliosa a Verissimo, poi ancora una volta nel ruolo di mamma sempre premurosa, soprattutto con la piccola di casa. Isabel Totti pratica pattinaggio a rotelle, dolcissima ed emozionata si prepara per una competizione.

Ilary Blasi emozionata mostra la concentrazione di sua figlia sui pattini

E’ Ilary ad accompagnare la sua bambina alla gara, sono entrambe emozionate e chissà quanto avrebbe voluto essere lì anche Francesco Totti. Forse non sono ancora pronti a condividere questi momenti.

Isabel realizza alcune figure, continua a sorridere, poi arriva la foto con la coppa tra le mani: terza classificata e tante coccole dalla sua mamma. Nel ritorno a casa in macchina Ilary Blasi continua a scattare foto a sua figlia, che è così simile a lei. E’ la sua principessa, ripete, fiera dei suoi tre figli.

Ieri durante l’intervista a Verissimo è stata Michelle Hunziker, nel suo emozionante messaggio ad Ilary Blasi, a sottolineare quanto sia una madre meravigliosa. I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, soprattutto Isabel, si dividono tra la mamma e il papà, vivendo le nuove relazioni, i nuovi compagni di entrambi. Isabel appare molto legata sia a Noemi Bocchi che a Bastian Muller, anzi forse con l’imprenditore nuovo compagno della mamma l’intesa è davvero dolcissima. La cronaca rosa ha mostrato la presenza di Bastian accanto alla piccola Totti in più occasioni, dalla sua festa di compleanno alle passeggiate al parco mano nella mano; rendendo difficile a Francesco Totti il non essere geloso.