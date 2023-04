Silvia Toffanin senza parole per la battuta di Ilary Blasi su Bastian, il nuovo compagno

Il video di Ilary Blasi a Verissimo, la battuta su Bastian Muller che ha lasciato Silvia Toffanin senza parole

Ilary Blasi e Silvia Toffanin erano ovviamente d’accordo che oggi a Verissimo non avrebbero parlato di Francesco Totti né della nuova storia d’amore, di Bastian Muller. La Toffanin non crede alle sue orecchie, un attimo prima di salutare la sua amica accade qualcosa. Ilary Blasi decide di dire qualcosina su Bastian. Durante tutta l’intervista a Verissimo nessuna delle due parla d’amore, niente vita privata se non amicizie e lavoro, nulla di più. C’è qualche battutina ogni tanto ma niente che possa infastidire o ferire qualcuno, niente che possa far saltare fuori un altro pettegolezzo. Un’intervista in cui Ilary Blasi ha voglia di dimostrare che vive benissimo da sola, che è felice, che ha voglia di divertirsi, di tornare in tv; non lo dice ma lo dimostra in tutti i modi possibili. Se sta per arrivare una domanda che potrebbe essere scomoda o imbarazzarla indossa gli occhiali scuri; ed è quello che ha fatto sul finire dell’intervista, quando è arrivata la battuta su Bastian.

Ilary Blasi a Verissimo parla solo di Bastian

Non una parola su Francesco Totti ma giusto una parolina sul nuovo compagno. Silvia Toffanin prima di salutarla le offre su un vassoio la battuta. “Abbiamo visto, ho visto con le mie mani e con i miei occhi che hai voltato pagina… e come sempre lo fai e l’hai fatto con la tua ironia, con la tua intelligenza e sorriso, che dire” commenta Silvia in attesa di una risposta che arriva.

“Bastian così” risponde Ilary Blasi tra le risate di tutti mentre Silvia Toffanin continua a ripetere che non crede alle sue orecchie, non può credere che la sua amica l’abbia detto davvero. Siamo sicuri che Ilary e Silvia non fossero d’accordo su questa meravigliosa battuta? In ogni caso è piaciuta a tutti. Ilary Blasi ha voltato pagina e non c’è dubbio che oggi sia felice ma che ha la necessità di sistemare ancora delle cose importanti prima di raccontare altro. In ogni caso accanto a lei c’è Bastian Muller.