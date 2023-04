Michelle Hunziker emoziona Ilary Blasi: “Non me l’aspettavo”

Il messaggio di Michelle Hunziker che ha commosso Ilary Blasi, le parole sulla fragilità, sui figli

Inizia l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo e dopo avere chiarito che non parlerà della separazione da Francesco Totti c’è il messaggio di Michelle Hunziker. Ilary Blasi evita di mostrare le sue emozioni, le nasconde dietro il sorriso ma Michelle fa centro e la emoziona. Non si aspettava il suo messaggio, le sue parole sono una vera dichiarazione d’amicizia, il sostengo che ogni donna vorrebbe da un’altra donna. “Più di tutto abbiamo una cosa in comune, anche tu sei bravissima a nascondere le sfumature della fragilità” ed è la prima emozione che Ilary non può nascondere. Michelle Hunziker ha più di un messaggio per lei, volveva essere presente, a modo suo, per farle gli auguri per la nuova Isola dei famosi. Tra il cambio di un pannolino e l’altro, anche lei seguirà il reality show di Canale 5.

Ilary Blasi ascolta le parole di Michelle Hunziker a Verissimo

“Ciao Ilary sono la Mich, non te l’aspettavi vero, ma prima di iniziare però metto subito le mani avanti, perché Silvia sappiamo tutti della profonda amicizia che ti lega a Ilary, non essere gelosa. Io ci tenevo davvero ad esserci a modo mio per il tuo grande ritorno con l’Isola, te lo dico sempre, tu sei brava e poi il nostro rapporto è la dimostrazione migliore che in tv l’amicizia vera e la solidarietà femminile esistono davvero. Ti ricordi quando ad Amici eravamo ospiti dell’ultima puntata, ma quanto ci siamo divertite. Lì in qualche modo io ho capito che avremmo potuto essere una bella squadra di potenziali amiche top. E poi abbiamo anche fatto un bel po’ di cose insieme, divertenti come Michelle Impossible, che abbiamo ballato quel tango, ci siamo fatte un mazzo per impararlo ma le risate… e poi mi ha fatto l’imboscata con quel bacio, mannaggia a te”.

Ma arriva la parte seria del messaggio: “Adesso voglio essere seria. Sai qual è la cosa che ci accomuna di più? E’ che anche tu come me sei bravissima a nascondere le sfumature delle tue fragilità… Ho imparato a conoscerti bella! Ilary tu sei una donna forte, una mamma meravigliosa però per diventare una nonna come me direi che ci vuole ancora un po’ di tempo, tanto tempo”. Ed è quando Michelle le dice che è una mamma meravigliosa che Ilary Blasi fatica per un attimo a trattenere le emozioni, prima di sorridere di nuovo e ringraziare la Hunziker.