Ilary Blasi a Verissimo: “Non possiamo far finta di niente”

Ilary Blasi a Verissimo e Silvia Toffanin parla subito della separazione tra l'amica e Francesco Totti

Che spettacolo Ilary Blasi che entra nello studio di Verissimo sulle note di Flowers con gli occhiali da sole, ridendo mentre abbraccia l’amica di sempre Silvia Toffanin. Grande presentazione, occhiate tra amiche e la conduttrice parte mette subito in chiaro una cosa. “Non possiamo far finta di niente prima di iniziare” la Toffanin si riferisce alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutti per qualche secondo pensano che Ilary farà chissà quali rivelazioni, che racconterà tutto e invece è molto serena. La padrona di casa spiega tutto: “So che da casa adesso tutti stanno aspettando che io ti faccia tutte le domande sulla separazione con Totti ma questo non è il momento”. Nemmeno una domanda, nemmeno un commento. “Io ti ringrazio per rispettare i miei tempi” chiude Ilary Blasi con un gran sorriso. La causa di divorzio è solo agli inizi e non ci sono i presupposti per un accordo, questo la Toffanin lo sa benissimo.

Ilary Blasi più bella che mai a Verissimo

E’ bellissima, ha gli occhi che le brillano, è felice e se finge è davvero una grande attrice ma sembra che sia tutto vero, che Ilary Blasi stia vivendo la sua seconda vita. Figli, amici, nuovo compagno e la nuova edizione de l’Isola dei famosi che inizia domani 17 aprile 2023. L’intervista a Verissimo è sulle amicizie, sui colleghi, sul reality, sul desiderio di diventare un domani nonna, ma ovviamente è ancora troppo presto.

Tante risate tra le due amiche ma ad un certo punto la Toffanin spaventa la protagonista di oggi raccontando che c’è una persona che ha finalmente deciso di parlare, che dopo tanto tempo e silenzi adesso è pronto a dire tutto. Ovviamente è Alvin, nessuna trappola, nessun colpo di scena. Solo risate, piccole anticipazioni sull’Isola e la voglia che domani inizi subito. Ci sarà poi il momento giusto per parlare anche dell’addio a Francesco Totti. Un giorno Ilary Blasi a Verissimo dirà tutto ma non oggi, è ancora troppo presto. Oggi è il momento delle risate, di un nuovo inizio. Dopo il messaggio di Michelle Hunziker e di Alvin entra in studio Cristina Scuccia, pronta per l’Honduras. Solo amici e lavoro, niente altro.