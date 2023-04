Vladimir Luxuria: “l’attimo in cui capii che tra Ilary e Totti era crisi nera”

Vladimir Luxuria ricorda il momento in cui ha capito che tra Ilary Blasi e Totti c'erano grossi problemi

Stanno per riaccendersi le telecamere sull’Isola dei famosi e Vladimir Luxuria sarà di nuovo accanto ad Ilary Blasi. Dalla scorsa edizione ad oggi sono cambiate tante cose, non nel reality show di Canale 5, ma nella vita della conduttrice. Mentre andava in onda l’Isola dei famosi 2022 Ilary Blasi doveva continuare a sorridere e oggi al settimanale Gente è Luxuria a rivelare quando e come si accorse che tra lei e Totti era crisi nera. Ilary non ne ha mai parlato con nessuno del cast del programma, non ha mai detto nulla ma prima dell’annuncio ufficiale, prima dell’ultima puntata chiese alla Blasi un video di Totti, un video per la sua nipotina tifosa della Roma. “In quell’attimo capii tutto” svela l’opinionista.

Luxuria chiese un video di Totti a Ilary Blasi

“Mai”, Ilary Blasi non le ha mai confessato nulla dei problemi che aveva con il marito. “Però una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria” un racconto che fa capire molto del periodo che stava vivendo la conduttrice. Nessuno sapeva nulla.

Luxuria non dice altro sull’ex coppia mentre sull’Isola svela tutto l’entusiasmo: “ti fa vedere posti bellissimi e ti fa sognare dal tuo divano. Poi c’è la voglia un po’ sadica di vedere come se la cavano con la fame e le difficoltà i personaggi privilegiati che siamo abituati a vedere sempre ben truccati, vestiti e pettinati”. E ammette che è del tutto a suo agio nel ruolo di opinionista, che le piace lavorare con Ilary Blasi perché è schietta e simpatica: “Non se la tira”. Svela anche cosa fanno in genere dopo la puntata in diretta dell’Isola: “Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino”.