Matrimonio a Ibiza per Belen e Stefano De Martino, la vacanza diventa più romantica che mai (Foto)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono a Ibiza e il secondo matrimonio sembra poter essere davvero la motivazione di questo viaggio (Foto). Per i bene informati Belen e Stefano nella loro fuga d’amore stanno organizzando le loro nozze, le promesse che vogliono scambiarsi di nuovo. In realtà Belen e Stefano sono ancora sposati, il divorzio non era ancora arrivato, erano solo separati, ma come amano dire “il divorzio non è andato a buon fine”. Hanno quindi semplicemente rimesso le fedi nuziali e sono di nuovo i coniugi de Martino. Hanno però ovviamente il desiderio di giurare di nuovo, di promettersi di nuovo amore eterno. Sono tornati insieme per la gioia di tutti e non solo del piccolo Santiago, la separazione li ha resi ancora più amati da chi li segue tra tv, shooting e social. Ricordiamo i primi tempi dopo la separazione, non sono stati momenti semplici per la showgirl, adesso invece tutti vogliono che la loro storia d’amore sia la vera favola moderna e duri per sempre. Ed ecco che arriva il secondo matrimonio di Belen e Stefano, il desiderio di tutti e la convinzione di altri che a Ibiza stiano programmando tutto.

IL SECONDO MATRIMONIO DI BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO A IBIZA O A NAPOLI?

Sì, c’è anche Napoli tra i luoghi che la splendida coppia potrebbe scegliere per rinnovare le promesse nuziali. Sia Ibiza che Napoli sono posti a cui la coppia è molto legata. A Ibiza, nonostante entrambi abbiano trascorso le vacanze con i rispettivi compagni, hanno tanti ricordi.

Al momento non rivelano molto se non tutto il romanticismo e il gusto di mangiare italiano tra una cena al ristorante e un pranzo a base di pasta con sugo speciale preparato da entrambi. Attendiamo il seguito, di certo ancora da favola.