Stefano De Martino e Belen Rodriguez mostrano la villa a Ibiza, un vero sogno (Foto)

Stefano e Belen sono volati a Ibiza da soli per festeggiare il loro amore ritrovato, hanno scelto luoghi che conoscono bene e come sempre hanno preso in affitto una villa (Foto). Sui rispettivi profilo social Stefano De Martino e Belen Rodriguez mostrano questi giorni di puro relax e amore, una semplicità che diventa una vera favola quando rivelano gli angoli della villa scelta. Una villa enorme solo per due persone ma forse è uno dei posti dove già sono stati in passato, prima della separazione. Ogni estate nonostante tra loro fosse tutto finito e Belen era la fidanzata di Andrea Iannone hanno continuato a trascorrere gran parte delle vacanze estive a Ibiza, poco distanti l’uno dall’altra, tutto per amore del figlio. Ed è anche grazie a Santiago se si sono ritrovati, se hanno capito che non possono fare a meno l’uno dell’altra, se non si sono persi del tutto. Il loro unico accordo è stato sempre quello di non lasciare mai il piccolo alle tate. Niente persone estranee alla famiglia per Santiago, con lui ci sono sempre stati mamma o papà e oltre a loro due solo nonna Veronica Cozzani. Questa volta però la coppia è partita senza il bambino e la loro favola è davvero meravigliosa.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO A IBIZA IN UNA VILLA MERAVIGLIOSA

E’ più che altro Belen a mostrare le immagini del luogo incantevole in cui si trovano. La piscina, tanto verde, stanze enormi, la finestra che in cucina mostra un angolo di vero paradiso. Per entrambi gli occhi sono a cuoricino, sono da soli in questa prima vacanza dopo tanta sofferenza.

“Se nulla ci salva dalla morte almeno questo amore ci salva dalla vita” scrive la showgirl argentina mentre Stefano gli scatta foto meravigliose. Poi la colazione sotto il sole, ogni pranzo e cena in un ristorante delizioso. C’è il meglio della vita nelle loro gironate insieme.