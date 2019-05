Belen e Stefano De Martino a Ibiza, per la prima volta sono da soli (Foto)

Per la prima volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in vacanza da soli a Ibiza, di certo per la prima volta dopo il loro ritorno in coppia ma in passato durante il matrimonio, prima della separazione, li ricordiamo sempre in compagnia del clan Rodriguez (Foto). Di certo Belen e Stefano avranno finalmente capito quali sono stati gli errori commessi e faranno di tutto per far durare il loro amore per sempre, senza intromissioni. In Marocco la prima vacanza di famiglia e le foto con cui hanno annunciato a tutti che erano di nuovo marito e moglie. A Ibiza la showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano si sono ritrovati più innamorati che mai. Sui profili social di entrambi appaiono le foto da soli ma con le stesse prospettive, poi le mani incrociate con le fedi bene in evidenza. Parlano finalmente la stessa lingua, l’amore è tornato più forte di prima e gli scatti che condividono su Instagram lo dimostrano.

BELEN E STEFANO IN VACANZA A IBIZA DA SOLI PIU’ INNAMORATI CHE MAI

Belen è tornata a mostrare la sua bellezza, il suo corpo in bikini, ma non dimentichiamo che oltre alla vanità c’è anche la pubblicità dei suoi costumi Me Fui. Infatti, in bikini è una bellezza che toglie il fiato e lei lo sa bene. Poi insieme si lasciano coccolare dal sole e non rinunciano al goloso cibo ma sempre mangiando in modo sano.

Il gossip ha sempre sottolineato che forse la famiglia di Belen era un po’ troppo presente nel loro matrimonio, infatti si vedono ben poco a casa loro. Così loro sono liberi di regalarsi foto e dediche a cui basta solo un cuore rosso per dire tutti. Questa volta non è certo una minestra riscaldata, come qualcuno aveva già detto, per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è l’inizio di una nuova favola d’amore, anche più bella di prima.