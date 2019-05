Rosa Perrotta all’ottavo mese ha paura, è in forma perfetta ma non a tutti piace cosa indossa (Foto)

Rosa Perrotta è all’ottavo mese di gravidanza, bellissima, con pochi chili in più e un pancione per niente enorme, anche se mancano ancora un po’ di settimane, per lei però è una conquista apparire in tante foto come era mesi fa, in gran forma. Per l’ex protagonista di Uomini e Donne e L’Isola dei famosi sarà così più semplice rientrare nella taglia senza pancione. Non piace però a tutti cosa indossa perché appena può la Perrotta non sceglie abiti premaman e se sono soddisfazioni per lei arrivano anche le critiche che non accetta molto volentieri. In particolare è un abito rosa indossato qualche giorno fa, un vestito che è riuscita ad infilare nonostante sia precedente alla dolce attesa. Anche le sue foto in costume hanno ricevuto non solo commenti positivi ma la futura mammina pensa solo a chi la segue con affetto ma le critiche le legge tutte e sui social risponde a tono. Alla fine risponde che chi la critica ha ragione ma che hanno ragione anche le tantissime persone che aggiungono like alle sue foto, ai suoi outfit.

ROSA PERROTTA COL PANCIONE IN GRAN FORMA MA NON MANCANO CRITICHE E PAURA

Il tempo sta passando in fretta per la bella Perrotta e la paura inizia ad arrivare tutta, è l’emozione comune a quasi tutte le mamme in dolce attesa e tra un abito aderente e l’altro l’ex naufraga de L’Isola dei famosi esprime le sue sensazioni

“Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi.

Chi è abituato a lottare sempre, chi è abituato a badare alle paure degli altri, non accetta di aver paura. E invece oggi mi confesso di aver paura. Ho paura di di te, così piccolo ma così grande. Ho paura di non farcela, di non essere all’altezza, ho paura di cambiare, ho paura di sbagliare, ho paura di quello che potrò darti e di quello che non potrò darti. Ho paura che tu possa non essere felice. Ho paura che tu possa esser troppo uguale a me”.

E’ dolcissima Rosa Perrotta che prosegue: “Accettare di aver paura per chi non contempla l’ipotesi che la paura e la debolezza possano far parte della propria esistenza, è alienante. Combatto da sempre nella vita, ma di questo ne sapete molto poco. E mi piace così. Perché voglio che sorridiate quando pensate a me” cosa avrà voluto dire Rosa? “Perché so essere meglio la spalla su cui poggiarsi che la testa. Però oggi ho paura e spero che mi perdonerai per questo, piccolo. E devo vederti presto, e devo conoscerti presto. Perché forse tu sarai la mia salvezza”. Attendiamo le prossime foto, le prossime emozioni.

