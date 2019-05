Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci: le prime foto del sì (FOTO)

Oggi giovedì 30 maggio 2019 è stato celebrato uno dei matrimoni più attesi da tutti gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che si sono conosciuti proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Le nozze erano già state annunciate dalla coppia attraverso i social network. Ed è proprio sui social network che Clarissa e Federico tengono aggiornati i fan. La cerimonia si sta svolgendo presso la Tenuta San Domenico, nel Casertano e sono già emersi i primi dettagli sul luogo, i vestiti, il trucco della sposa, tutto direttamente dall’attesissimo matrimonio. Partiamo proprio da Clarissa Marchese.

Clarissa Marchese si sposa con Federico Gregucci: il look della sposa

Già da questa mattina la bella Clarissa sta condividendo delle ig stories per informare i fan anche nel giorno più importante della sua vita. Grazie proprio alle sue condivisioni si iniziano a notare i primi dettagli. La mattinata parte in allegria con una colazione ricca tra cornetti e cura del viso, per poi passare ai capelli. Quale acconciatura ha scelto la nostra Clarissa? Dalle prime foto emerse sul web, la ex Miss Italia ha i capelli sciolti e ondulati. Ma veniamo alla parte più attesa: il vestito della sposa. Clarissa Marchese indossa un abito bianco e decorato in pizzo con una leggera scollatura. Il velo sempre decorato in pizzo sembra essere molto lungo e, la sua trasparenza fa notare, ancora di più, la sua spalla scoperta oltre che i suoi lunghi capelli. Per finire un bel bouquet di fiori rossi, stesso colore della Ferrari che accompagna la sposa dal suo Federico.

Le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci: il look dello sposo

Alcune ore fa sono iniziati anche i preparativi per lo sposo Federico Gregucci che, dopo aver tagliato i capelli, svela, su Instagram, anche le fedi delle nozze. Ma quale sarà il look scelto dallo sposo per questo giorno così importante? Abito più classico per Federico Gregucci che si presenta alle nozze con camicia bianca, vestito e papillon nero.

Questi i look scelti dai due sposi Clarissa Marchese e Federico Gregucci nel giorno più importante della loro vita, quello dell’attesissimo sì.