Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci: ultime news sui preparativi

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. L’amatissima coppia si è conosciuta grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne ma è abbastanza nota al pubblico italiano anche perché lei è una ex Miss Italia e nota influencer e lui è l’allenatore dell’Under 11 dell’Academy della Juventus a Miami. I due vivono proprio nella città americana ma per le nozze hanno scelto di tornare nella loro Italia. Ma vediamo le ultime news su questo attesissimo matrimonio che sarà celebrato tra pochissimi giorni. Clarissa e Federico tengono il conto alla rovescia sui social dove sono molto attivi e condividono tutte le loro emozioni con i tanti followers che li seguono con affetto.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: le ultime novità sulle nozze

La coppia aveva annunciato direttamente sul social network Instagram le nozze per informare i tanti fan che hanno sempre sostenuto i due innamorati.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposeranno il 30 di maggio e a ospitarli sarà la bella città di Caserta. Il ricevimento dovrebbe tenersi presso la Tenuta San Domenico, proprio nella provincia della città campana. Le nozze si preannunciano lunghe ma molto divertenti e piene di sorprese, gli invitati saranno invitati perfino il giorno dopo il matrimonio, così come ha svelato lo stesso Federico. Una vera e propria festa la definisce il promesso sposo di Clarissa Marchese.

Le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci: il tema della festa e le news sugli invitati al matrimonio

Il matrimonio di Clarissa e Federico, così come afferma la Marchese, sarà un matrimonio 2.0, social come i The Ferragnez ma classico e romantico. Le nozze avranno un simbolo che è quello della rosa rossa, la stessa che è stata portata a Clarissa da Federico a Uomini e Donne. Per quanto riguarda gli invitati possiamo anticipare che la cerimonia sarà piuttosto ristretta, con circa duecento invitati ma che coinvolgerà tutto il popolo del web perché i fan della coppia saranno, in un certo senso, presenti attraverso i canali social. Tra gli invitati molti volti conosciuti tra cui, direttamente da Uomini e Donne: Claudio Sona, Eugenio e Francesca, Riccardo e Camilla, Lorenzo e Claudia, Luigi e Irene.

Terminati i festeggiamenti Clarissa Marchese e Federico Gregucci partiranno in viaggio di nozze. Destinazione? Madagascar.