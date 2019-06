Ursula Bennardo preoccupata per il suo rapporto con Sossio, da Dipiù: “Mi ami ancora”

Nell’ultimo numero di Dipiù in edicola questa settimana, si parla di una delle coppie più discusse nate a Uomini e Donne. E’ stata Ursula Bennardo a rilasciare una intervista molto particolare con una sorta di appello al suo compagno. Un appello strano considerato il fatto che Ursula e Sossio si mostrano felici sui social come due innamorati. A quanto pare la Bennardo inizia a pensare che Sossio, nell’ultimo periodo, si sia allontanato. Ma è davvero così? Per questo si chiede se il calciatore la ami ancora e ami ugualmente la bambina che lei porta in grembo.

URSULA BENNARDO FA UN APPELLO A SOSSIO ARUTA DA DI PIU’

Le parole di Ursula da DiPiù:

Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri.

Eppure i due sembrano essere molto uniti almeno a giudicare da quello che vediamo sui social, con foto e dediche d’amore che non mancano mai.

E poi ecco l’appello lanciato dalla ex dama di Uomini e Donne:

Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina.

Che ne pensate di questo appello fatto da Ursula? Nel prossimo numero della rivista di Cairo editore ascolteremo anche le parole di Sossio? Non ci resta che aspettare…

Per il momento con questa dedica, ci sembra che Sossio sia ancora molto felice di stare al fianco di Ursula.