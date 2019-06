Andrea Iannone pubblica la prima foto di Giulia De Lellis ma resta il mistero (Foto)

Li abbiamo visti a cena insieme, scambiarsi like e adesso sul profilo social di Andrea Iannone è anche apparsa la foto di Giulia De Lellis ma i due protagonisti la sanno lunga e sono bravissimi ad alimentare il dolce gossip (foto). Iannone e la bella influencer non ancora confermato o smentito la loro storia d’amore ma tutti ne parlano, di certo si frequentano ma non è chiaro se siano davvero fidanzati. Ad aumentare il mistero ci ha pensato l’ex di Belen Rodriguez pubblicando nelle sue stories di Instagram la foto di Giulia De Lellis. Alla prima occhiata si potrebbe pensare che l’ex gieffina si lascia abbracciare dal pilota ma non è così perché a cingerla c’è semplicemente suo fratello. Iannone commenta “brothers love” aggiungendo un cuore rosso. I due fratelli erano in Catalogna pronti a sostenere Andrea ma come lo spieghiamo questo “amore fraterno”? Cosa ha voluto dire Andrea Iannone con quello scatto e quella didascalia?

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS SONO FIDANZATI O SOLO AMICI FRATERNI?

L’amore fraterno riguarda solo i due protagonisti della foto o anche l’influencer e il pilota? Di certo Iannone ha dimenticato Belen Rodriguez, ha dovuto farlo perché adesso accanto a lei c’è di nuovo Stefano De Martino e il loro matrimonio è più solido che mai. Giulia De Lellis sembra avere archiviato più storie quasi contemporaneamente, sia il legame con Andrea Damante che con Irama, ma che rapporto ha con il centauro?

Le cene a Roma e poi a Lugano ma non solo, sapevamo che Giulia fosse al paddock per Andrea. Poi la De Lellis ha girato una storia raccontando di un banale incidente di Andrea; solo una battuta ma tutto per fare capire che stavano insieme. Attendiamo che la coppia renda ufficiale il loro amore, sempre se tutto questo sia reale e non solo un amore fraterno.