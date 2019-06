La dolce sofferenza di Belen a Ibiza senza Stefano De Martino: “Tu mi manchi” (Foto)

Da quando sono tornati insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino vorrebbero non separarsi più nemmeno per un minuto ma la bella showgirl è rimasta sola a Ibiza, suo marito ha lasciato l’isola (foto). Anche questa estate Belen, Stefano e Santiago hanno deciso di trascorrere l’estate alle Baleari, sono già in vacanza e sarà lunga e meravigliosa questa volta ma c’è il lavoro che chiama. Il primo a ripartire è Stefano e lei nostalgica su Instagram rivela a tutti la sua dolce sofferenza. “Tu mi manchi” scrive postando due foto. Negli scatti il saluto tra i due, l’abbraccio della Rodriguez che già soffre mentre gli lascia un ultimo bacio. Niente minestra riscaldata per la coppia più bella, sono tornati insieme più innamorati di prima. Si amano profondamente e con tutta la passione e le emozioni dei primi tempi, ma in realtà hanno già un figlio di 6 anni e tanta esperienza da raccontare.

STEFANO DE MARTINO TORNA IN ITALIA E BELEN A IBIZA SOFFRE PER AMORE

Questa volta però è una sofferenza ben diversa, quella che poi si trasformerà in immensa felicità con il ritorno del ballerino e conduttore partenopeo. Più scatti per dichiarare il suo amore a Stefano e la showgirl argentina aggiunge anche una meravigliosa immagine della sua famiglia. Loro tre insieme nel primo viaggio di famiglia dopo aver strappato le carte del divorzio. Santiago sulle spalle del suo papà e mamma Belen un passo avanti; sono tutti di schiena, guardano al futuro.

Dicono che la Rodriguez sia incinta, che il pancino in alcune immagini si noti, in altre che la pancia sia più che piatta. Loro su questo restano in silenzio, preferiscono lasciarsi andare alle dediche amore. Ed è ancora Belen che cita Pablo Neruda per il suo amore. “Amo i tuoi piedi, perché hanno camminato sulla terra, sul vento e sull’acqua, finché non mi hanno trovata”. De Martino impegnato al Pitti sta per tornare a casa, anzi a Ibiza, dalla sua meravigliosa famiglia.