Chiara Giordano, l’ex di Raoul Bova bellissima al matrimonio di Roberta Giarrusso (Foto)

Ormano non ricordiamo nemmeno più da quanto tempo Chiara Giordano e Raoul Bova si sono separati ed è da un po’ che non curiosiamo tra le foto dell’ex moglie dell’attore. Entrambi sono molto riservati ma di certo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono più desiderati dai paparazzi per le rispettive professioni. Chiara Giordano ogni tanto spunta ed ogni volta appare sempre più deliziosa, davvero bellissima al matrimonio di Roberta Giarrusso. Tra i tanti invitati, tra amici e membri della famiglia anche l’ex moglie di Raoul Bova, una delle amiche della sposa. Alla cerimonia c’erano anche Alex Pacifico, Raffaello Tonon, Andrea Roncato, Jane Alexander e tanti altri, un bel gruppo di vip che sembra si siano divertiti molto alle nozze della Giarrusso e Riccardo Di Pasquale. La Giordano è tornata un po’ bambina giocando con le bolle di sapone, una delle attrazioni della festa.

AL MATRIMONIO DI ROBERTA GIARRUSSO E RICCARDO PASQUALE TANTI I VIP PRESENTI E TRA LORO LA SPLENDIDA CHIARA GIORDANO

E’ come sempre in gran forma Chiara che ha un sorriso per tutti e per ogni occasione ma negli ultimi scatti la vediamo davvero splendida. Alle nozze della Giarrusso ha indossato un abito semplice ed elegante, capelli raccolti, make up perfetto e la sua solarità.

Molti fan ancora non dimenticano l’addio di Raoul Bova ma intanto anche il loro rapporto si è trasformato e infatti sul profilo social di Chiara c’è anche la foto con l’ex marito. Quella era un’occasione importante per il loro primogenito ma lo scatto fa capire che tutto procede nel modo giusto. Curiosando ancora tra gli scatti postati su Instagram la Giordano risulta più sportiva che mai e scopriamo una sua grande passione, il ballo. Non si diverte semplicemente ma con il suo compagno di allenamenti partecipa a gare importanti. Sarà solo questo il segreto del suo splendore ritrovato?