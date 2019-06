Il matrimonio di Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, l’attrice meravigliosa in abito da sposa (Foto)

Hanno detto sì Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, un matrimonio meraviglioso per l’attrice con una cerimonia all’aperto a Tor Crescenza (foto). Come avevano già annunciato, Roberta e Riccardo si sono sposati con rito civile, perché lui “è recidivo” aveva già spiegato con gran simpatia la splendida Guarrusso aggiungendo che era l’occasione per sfoggiare un abito bianco sexy. In realtà il vestito da sposa era davvero stupendo, sexy sì ma senza eccessi e le foto in basso possono spiegare benissimo l’ottima scelta. Tutto è andato in scena nella Capitale e la location romana è stata la base giusta non solo per il sì tra il verde e i fiori ma anche per la festa allegra e divertente tra balli e bolle di sapone. Erano previsti anche i gonfiabili per far divertire i più piccoli ma un piccolo incidente alla loro piccola Giulia li ha fatti desistere. Musica e balli per tutti in una cornice romantica e così il sogno di Roberta Giarrusso si è realizzato; in pochi anni la sua vita si è trasformata, ha incontrato l’amore vero, è diventata presto mamma felicissima e adesso le nozze con l’uomo che desidera avere accanto per sempre.

L’ABITO DA SPOSA DI ROBERA GIARRUSSO – ROMANTICO IL MATRIMONIO DELL’ATTRICE CON RICCARDO DI PASQUALE

Tanti gli amici vip e non vip che hanno partecipato alle nozze e gioito con gli sposi. Per la Giarrusso un abito che metteva in evidenza il suo fisico tornato perfetto dopo il parto. Deliziosa ogni sua scelta. Non ha rinunciato al velo nonostante la cerimonia non fosse religiosa.

Perfetta anche la pettinatura scelta, uno stile retrò con cui ha incantato ancora una volta il suo compagno che non ha smesso di ammirarla. Unico neo forse il gran caldo che sposi e visitati hanno dovuto sopportare. Auguri agli sposi, una coppia davvero meravigliosa.

