Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano l’anniversario di matrimonio in spiaggia (Foto)

Quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati qualcuno ha pensato che la coppia non avrebbe avuto lunga vita, i pettegolezzi erano tanti ma insieme li hanno superati dimostrando ogni giorno il loro desiderio di formare una famiglia felice (foto). Sono passati 14 anni da loro “Sì, lo voglio” e la conduttrice e l’ex calciatore hanno scelto Ibiza per festeggiare. Liberi entrambi dagli impegni di lavoro ma anche desiderosi di rilassarsi dopo qualche delusione. Ilary Blasi attende la sua prossima stagione televisiva, Totti sappiamo tutti che ha abbandonato la società giallorossa e con non poco dispiacere. Insieme però sono sempre felici, il loro amore cura tutto e così sono partiti per la meravigliosa isola lasciandosi tutto dietro le spalle. Entrambi in forma perfetta festeggiano tra le onde; i primi scatti postati dai Totti sono una meraviglia, sono le loro dichiarazioni d’amore.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI DIMENTICANO TUTTO IN VACANZA A IBIZA

14 cuori rossi per Francesco Totti, sono da parte della sua Ilary, uno per ogni anno del loro matrimonio. “Per sempre” risponde l’ex capitano della Roma. Si sono sposati nel 2005 e quel 19 giugno di certo lo ricordano in tanti perché Roma rimase paralizzata per le nozze del suo campione, lui che è considerato l’ottavo re dai suoi tifosi. Quasi un royal wedding perché venne trasmesso in tv e fu seguitissimo. Il sì all’Ara Pacis e poi la festa nel castello di Torcrescenza con 400 invitati. Da quel momento il loro amore non ha mai avuto ombre e se qualche problema c’è stato i Totti sono stati capaci di non far trasparire niente, solo la forza di un vero amore.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI A CASA A CENA CON I FIGLI

Bellissimi Francesco Totti e Ilary Blasi, lei avvinghiata a lui come a volerlo proteggere da ogni dispiacere, lui che trova sempre nella sua famiglia tutto ciò che cerca e desidera. Sembra che i Totti mai come quest’anno abbiano solo voglia di viaggiare, sempre insieme, sempre innamorati.