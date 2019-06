Andrea Cerioli e Arianna si sono lasciati davvero? News e indiscrezioni

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati? Questa è una domanda che, nelle ultime ore, si stanno facendo molti utenti sul web, in particolare tutti i fan di Uomini e Donne e della coppia. Ed è proprio grazie al programma di Maria De Filippi che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti ed innamorati. Eppure su di loro ci sono molte indiscrezioni. Cosa dicono le indiscrezioni? Che Andrea e Arianna si sono lasciati mettendo un punto alla loro storia d’amore. Ma andiamo a vedere che cosa è successo e le ultime news sulla coppia.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: tra di loro è finita?

Da un po’ si parla di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e i loro profili social sembrerebbero confermare le indiscrezioni e i numerosi dubbi dei loro fan. Andrea e Arianna, infatti, sono, o forse erano, soliti pubblicare sui social network, Instagram in particolare, dei loro scatti insieme. Nemmeno nelle storie i due si riprendono. E non si scambiano nemmeno i mi piace. Tutto questo fa pensare i fan della coppia nata a Uomini e Donne. I numerosi followers di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione provano a chiedere la verità ai diretti interessati sotto i loro post social ma una risposta non è ancora arrivata.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: crisi, privacy o business? I dubbi del popolo del web sulla coppia

Le mancate risposte a queste domande continuano a generare i dubbi dei fan e non solo. Se i fan, infatti, sperano che i due stiano ancora insieme e non si mostrano sui social network per una semplice questione di privacy c’è chi la pensa in maniera completamente diversa. C’è chi crede che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione abbiano davvero deciso di mettere un punto alla loro relazione ma c’è anche chi crede che dietro a tutto questo mistero ci sia qualche strategia di marketing.

E allora possiamo parlare di business? Oppure Andrea e Arianna stanno tutelando la loro privacy di coppia? E ancora, potrebbero essersi seriamente lasciati? Non ci resta che aspettare che i diretti interessati dicano finalmente la verità.