Il matrimonio in chiesa di Amadeus e Giovanna Civitillo dopo l’annullamento delle prime nozze del conduttore (Foto)

Amadeus e Anna Civitillo sono pronti per il matrimonio in chiesa dopo dieci anni dalle nozze celebrate con rito civile (foto). E’ una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e sta per realizzare il sogno di sempre, quello di sposarsi davanti a Dio. L’ex scossa de L’Eredità e Amadeus hanno un figlio Josè, di 10 anni, ma il conduttore è anche papà di Alice che ha 21 anni ed è nata da precedenti nozze. Saranno ovviamente entrambi presenti al loro sì; i due fratelli sono molto legati nonostante la grande differenza d’età. Desiderano una cerimonia intima, privata, solo per le persone a loro più care, sarà quindi un momento speciale per la coppia che il pubblico ha seguito dai primi tempi del loro amore. Si sono conosciuti e innamorati mentre lavoravano, nel loro programma, e non si sono più lasciati. Hanno scommesso tutto sul loro amore e hanno vinto. Alla rivista Oggi hanno raccontato qualche dettaglio del matrimonio e il sogno che stanno per realizzare.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO SPOSI ANCHE IN CHIESA, IL MATRIMONIO RELIGIOSO DI UNA DELLE COPPIE PIU’ AMATE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

“Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi perché siamo molto credenti. E dopo dieci anni sentiamo che è arrivato il momento di compiere il passo successivo. Soprattutto, dopo che è arrivata la notizia dell’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus, possiamo consacrare il nostro amore come meglio desideriamo” ha raccontato la bellissima Giovanna che per amore della famiglia ha rinunciato alla carriera in tv.

“La cerimonia sarà intima e celebrata in una minuscola cappella della Capitale perché è una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care” e noi non vediamo l’ora di ammirarli nei loro abiti nuziali e con la gioia che donano sempre quando appaiono insieme.