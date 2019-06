Giancarlo Magalli fa una dedica alla sua ex moglie per i 30 anni di matrimonio (Foto)

Su Facebook Magalli ha voluto ricordare l’anniversario di matrimonio con la sua ex moglie, Valeria Donati, 30 anni dal loro sì ma a dieci dalla loro separazione (foto). Inevitabile che il loro divorzio abbia fatto soffrire qualcuno ma le parole del conduttore de I Fatti vostri rivolte alla sua ex sono un bel messaggio per tutti. Poche coppie si lasciano restando così uniti e per loro ad unirli c’è stata sempre la figlia Michela. Con una copertina dell’epoca della rivista Gente Magalli racconta di alti e bassi ma di un amore che niente ha mai scalfito, quello per la loro figlia. Del loro legame sono rimaste tante cose, non sempre è stato semplice ma hanno continuato a volersi bene, certo in modo diverso da prima ma ci sono sempre stati l’uno per l’altra. Giancarlo si chiede se oggi sono più felici di quando stavano insieme, non sa rispondere e forse c’è un po’ di nostalgia nelle sue parole. Sono gli auguri a Valeria, gli auguri alla ex moglie, perché nonostante il loro matrimonio sia finito da anni è un traguardo che festeggiano ancora insieme.

IL MESSAGGIO DI GIANCARLO MAGALLI ALL’EX MOGLIE VALERIA

“Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste” è bellissimo il messaggio del conduttore Rai per Valeria Donati, la mamma di sua figlia Michela.

“Abbiamo avuto più alti e bassi da separati che da sposati ma sempre, comunque, più alti che bassi. E la separazione prima ed il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra. Abbiamo continuato a volerci bene, se pure in modo diverso, a darci consigli non richiesti, a criticarci, a ridere ed a cercare di essere, anche divisi, fonte di felicità per nostra figlia” ha proseguito aggiungendo anche forse un pizzico di nostalgia: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme, ma ognuno ha fatto le sue scelte e comunque 22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare. Auguri, Valeria, è un traguardo che in qualche modo festeggiamo ancora insieme, noi tre”.

