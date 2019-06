Francesco Monte e Giulia Salemi parla l’amica di lei e lancia pesanti accuse contro il tarantino

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati e a quanto pare tra i due i rapporti non sarebbero proprio idilliaci nonostante siano spesso insieme, per impegni di lavoro. A raccontarci qualche dettaglio in più sulla fine di questa storia d’amore ci ha pensato una amica della Salemi che, dalle pagine di Nuovo, ha lanciato pesanti accuse contro l’ex tronista di Uomini e Donne che non avrebbe mai provato nulla, secondo il suo punto di vista, per la bella influencer.

FRANCESCO MONTE HA USATO GIULIA SALEMI SOLO PER RIPULIRSI L’IMMAGINE: LE ACCUSE

Ecco le parole della ragazza ai giornalisti di Nuovo:

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”.

Parole davvero molto forti quelle che la ragazza ha speso nei confronti di Francesco Monte. Ma saranno accuse con delle fondamenta? Probabilmente solo i diretti interessati potranno dirci qualcosa in più su questa storia. Ma non è detto che abbiano interesse nel farlo. Giulia infatti ha raccontato a chi la segue quel poco che è bastato per capire che lei davvero ce l’ha messa tutta in questa storia credendoci. Francesco, come è nel suo stile, è stato sintetico e conciso e non ha voluto approfondire dettagli della sua vita privata.

Dopo queste accuse pesantissime, potrebbe cambiare idea? Non ci resta che attendere altre news su questa storia. In estate si sa, i pettegolezzi sulle coppie scoppiate destano sempre molto interesse.