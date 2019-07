Ilary Blasi mostra il gavettone a Francesco Totti, la reazione di suo marito (Foto)

Vacanze alle Baleari terminate per Ilary Blasi ma la conduttrice ha qualcosa da mostrare: il gavettone a Francesco Totti, lo scherzo a suo marito (foto). L’ex capitano della Roma è stato più romantico che mai in queste settimane con sua moglie, coccole e dichiarazioni d’amore per la sua Ilary e per le sue figlie ma alla fine la conduttrice Mediaset ha voluto regalare al suo Francesco un bel gavettone. Non c’è dubbio che nonostante i dispiaceri dell’ultimo periodo il buonumore in casa Totti non manchi. Non è il primo filmato divertente che Ilary mostra sul suo profilo social ma questo li batte tutti. Tutto è nato con lo scatto più dolce dell’ex capitano che abbracciato alla moglie scrive “Guardami alle spalle”. Tenerissima anche lei avvinghiata a lui ma che evidentemente già pensava a come rendere più divertente il tutto. La sua risposta infatti è stata uno degli scherzi tipici dell’estate. Quando fa caldissimo il gavettone sembra arrivare senza scampo e questa volta la vittima è stata lui.

IL GAVETTONE DI ILARY BLASI A FRANCESCO TOTTI

Mentre Totti era distratto e rilassato, sciuro che sua moglie gli avrebbe guardato le spalle… è stata proprio lei a fargli il gavettone. Insomma, lui fa il romantico e lei lo prende in giro, sono davvero una coppia perfetta, non c’è dubbio che Ilary sappia come tirarlo su e non fargli pensare a ciò che poteva essere e non è stato.

Il risultato è da ridere. Il video è brevissimo e lo trovate sulle Storie di Instagram e chissà che presto non arrivi anche la risposta di Francesco Totti, magari uno scherzetto per la sua bellissima moglie. L’estate è appena iniziata, la famiglia Totti è in vacanza dal primo istante e chissà dopo le Baleari adesso dove andranno, se si muoveranno con tutta la tribù al completo o se Ilary e Francesco si concederanno qualche altra luna di miele.