Lorella Boccia e Niccolò Presta in luna di miele, lei esagera con i bikini ma è stupenda (Foto)

Poco più di un mese fa il matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta e adesso la coppia è in luna di miele in Polinesia ma i bikini della splendida ballerina scatenano i commenti (foto). E’ soprattutto un bikini, uno slip, indossato da Lorella e mostrato ieri su Instagram che ha fatto gridare allo scandalo. Davvero la Boccia ha esagerato con il suo micro costume? Un viola bellissimo ma soprattutto un corpo incantevole, Lorella Boccia non sembra avere difetti ma per qualcuno si mostra e mostra un po’ troppo. Era di certo consapevole che avrebbe attirato gli haters ma ha pubblicato lo scatto. Ci chiediamo se quello slip in spiaggia sia comodo, di certo attira l’attenzione e se qualcuno ride sulla sua voglia di esagerare e lei risponde con la stessa risata, c’è chi offende senza motivo. Se non piace basta non guardarla, non seguirla, c’è modo e modo di condividere il proprio pensiero, come lei stessa ha commentato nel video postato nelle Storie di Instagram.

LORELLA BOCCIA CHE SPETTACOLO IN BIKINI IN LUNA DI MIELE

“Facciamo tante manifestazioni per la ilbertà di espressione e poi ci esprimiamo in questo modo, vi chiedo di essere meno cattivi e di concentrarci su altro” ha commentato con il sorriso facendo capire che a lei non interessano i commenti negativi ma che sui social però ci sono tante persone che possono soffrire molto e reagire in modo ben diverso dal suo alle critiche pesanti, agli attacchi.

Non è di certo il primo e non sarà l’ultimo personaggio famoso a subire parole pesanti sui social ma è proprio per questo che chiede di pensare bene prima di digitare offese, di evitare parole così inutili ma che per molti potrebbero essere davvero dolorose. Intanto, Lorella e Niccolò Presta si godono gli ultimi giorni di vacanza nella meravigliosa Polinesia, chi vuole continuare ad invidiare continuerà purtroppo a farlo, magari qualcun altro attraverso la dolcezza della Boccia avrà capito che è meglio smettere.