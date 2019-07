Eros Ramazzotti rompe il silenzio e difende Marica: pettegolezzi di basso livello

E’ un Eros Ramazzotti sicuramente molto turbato quello che vediamo in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale questo pomeriggio. Il cantante ha deciso di rompere il silenzio per dire la sua sul chiacchiericcio che si sta facendo nelle ultime ore e che vede coinvolta la sua ex moglie, Marica Pellegrinelli. Anche noi abbiamo riportato la notizia, lanciata da Oggi, secondo la quale la modella avrebbe una relazione con un altro uomo, un giovane imprenditore piemontese. Una notizia che potrebbe essere vera o falsa ma che Eros ha voluto commentare. E prende le difese di sua moglie, definendo vergognoso e di basso livello, tutto quello che si è scritto nelle ultime ore.

Il cantante quindi ha scelto di affidare ai social uno sfogo, con il quale prende senza pensarci troppo, le difese di Marica.

EROS RAMAZZOTTI DIFENDE MARICA PELLEGRINELLI: ECCO IL VIDEO

Ecco le parole di Eros nel messaggio che potrete poi vedere anche su Instagram:

Ciao ragazzi ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate. La nostra è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica. Non è una arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato. E tutte le schifezze che ho letto. Per cui la cosa migliore se volete è ascoltare la mia musica, chi vuole. E il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello.

Il cantante ha condiviso questo video anticipandolo con una citazione che vi riportiamo:

“In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone.” ❤️ Martin Luther King

Non è invece arrivato nessun commento da parte di Marica che al momento preferisce tacere anche se le notizie di gossip la vedono protagonista.