Marica Pellegrinelli dopo Eros c’è già un altro uomo: è Charley

Da Dagospia arriva un bollente e clamoroso gossip d’estate. Pare infatti che Eros Ramazzotti abbia cercato fino all’ultimo di recuperare il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli ma che non sia stato possibile anche perchè nel cuore della modella c’era già un altro uomo. Si tratta di gossip per cui, come sempre diciamo, solo i diretti interessati sanno e possono dire quello che è successo davvero. Ma la cronaca rosa è anche questa: è fatta di ipotesi, di scoop, di indiscrezioni. E a quanto pare, a detta di Alberto Dandolo, la bella ex moglie di Eros Ramazzotti, avrebbe perso la testa per un altro uomo, decidendo quindi di lasciare il cantante. E chi sarebbe il nuovo amore, non confermato ma solo presunto, di Marica? Si tratterebbe di Charley Vezza rampollo benestante di una famiglia piemontese e proprietario di un famoso marchio nell’ambito dell’abbigliamento.

Chi lo conosce descrive il Vezza come un ragazzo dalla passione per le belle cose, per il design per tutto cioò che è bello quindi. E Marica lo è…Avrò davvero perso anche lui la testa per la meravigliosa modella?

MARICA PELLEGRINELLI HA UN NUOVO AMORE? LO SCOOP DA DAGOSPIA

Non conosciamo il Vezza, che pur essendo un personaggio pubblico resta sempre nel suo ambito. Possiamo raccontarvi quello che si vede sui social: è un ragazzo giovane, molto attento alla moda, capelli ribelli e sguardo curioso. Sembra non andare molto d’accordo con le convenzioni e lavora molto, almeno a giudicare dagli scatti pubblicati su Instagram. Un profilo nel quale, almeno per ora, non c’è spazio per l’amore. Forse le cose, cambieranno a breve se davvero questa storia fosse confermata?

Per il momento Marica, che è molto attiva sui social, non ha commentato questa notizia. Vedremo se lo farà nelle prossime ore. Per il momento, sia lei che Charley hanno preferito la via del silenzio.