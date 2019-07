Ilary Blasi e Francesco Totti passeggiata, cena con gli amici e la scelta di un look comodo a Roma (Foto)

Ilary Blasi e Francesco Totti abbracciati per le vie di Roma, un po’ di shopping, la cena con un gruppo di amici e il ritorno a casa tra coccole e sorrisi ai paparazzi (foto). La coppia si gode il relax nella Capitale e come sempre Totti sceglie un look comodo e anche Ilary questa volta punta su un outfit comodo con le sneakers ai piedi e l’abitino sportivo ma con il giusto tocco di sensualità. Niente borsa, il marsupio chic questa estate 2019 è tra le tendenze che non possono mancare nel nostro guardaroba. La Blasi li adora e ovviamente ne possiede vari modelli e colori che abbina in base al look scelto; questa volta l’accessorio è più discreto, altre coloratissimo. 38 anni lei, 42 anni l’ex capitano della Roma che però ha il broncio, forse ancora colpa dei dispiaceri, delle sue ultime scelte forzate. Ci pensa la conduttrice a tirargli su il morale e come mostra la rivista Oggi lei fa di tutto per consolarlo. Coccole e attenzioni sono tutte per lui; in tutta la sua bellezza Ilary Blasi tenta di fargli dimenticare il gusto amaro che gli ha lasciato la delusione.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI SEMPRE INSIEME ANCHE QUESTA ESTATE 2019

Tra una vacanza e l’altra i Totti sono a Sabaudia, si occupano della famiglia, della casa, dei loro tre meravigliosi bambini. “Io sono sempre con lui qualunque cosa faccia” ha dichiarato la conduttrice Mediaset riferendosi a suo marito.

Intanto, vacanza a Ibiza, serate con gli amici, mattinate di jogging e ogni attenzione possibile, tutto pur di vedere sorridere come un tempo suo marito. Anche Ilary Blasi ha detto un addio, ha deciso di dire basta al Grande Fratello Vip dopo le tre edizioni condotte ed è pronta per una nuova avventura al timone di Giochi senza frontiere. L’estate è lunga e di certo li rivedremo ancora tra le pagine del gossip.