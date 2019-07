Ilary Blasi casalinga perfetta, niente colf nella casa a Sabaudia e lei lava e pulisce (Foto)

E’ sempre più casalinga Ilary Blasi che nella sua casa di Sabaudia per le vacanze estive si occupa un po’ di tutto, dalla spesa al mercato alle faccende domestiche (Foto). Niente colf per la conduttrice Mediaset che adora occuparsi della sua famiglia e poco importa se è una vip. E’ anche per questo che suscita curiosità e ammirazione tra i fan che impazziscono per le sue immagini da casalinga. Ad aiutarla c’è anche Francesco Totti, anche lui prende la scopa e pulisce bene il patio perché pieno di foglie. C’è grande collaborazione nella famiglia di Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma sembra davvero bravo nel sistemare un po’ tutto, è evidente la cura che ci mette per pulire bene. Andare in bici fa benissimo, un ottimo allenamento ma in estate è anche un bel modo per andare al mercato a fare la spesa. Per Ilary un pieno di frutta di stagione, buonissima, per tutta la famiglia, poi torna a casa e riempie il frigo.

ILARY BLASI TRA SPESA E PULIZIE IN CASA A SABAUDIA

A Sabaudia la fermano un po’ tutti anche se la conoscono ormai bene, sono tantissimi anni che con Totti frequenta la famosa località pontina. Cappellino in testa, look sportivo con un tocco glamour per la borsetta e niente trucco, è bellissima e pedala sotto il sole. Tornata a casa non c’è tempo per riposare perché c’è tanto da fare.

Dopo aver sistemato tutto in frigo la Blasi passa al bucato, tante le lavatrici da caricare, la famiglia è numerosa e il caldo amplifica tutto. Stende poi il bucato e intanto c’è Francesco Totti che pulisce il patio. Dopo il mare e il divertimento c’è ancora la normale routine di qualsiasi famiglia in vacanza, poco conta la popolarità, i Totti sono una famiglia un po’ come tante, con gli stessi doveri.