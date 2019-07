Rosa Perrotta: le immagini con il figlio, i chili in più e i preparativi per le nozze (Foto)

A meno di una settimana dalla nascita del piccolo Domenico la bellissima Rosa Perrotta lo presenta al mondo e mostra attraverso le foto della rivista Chi il suo mondo, la sua gioia immensa (foto). Era chiaro da tempo che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero arrivati fino in fondo per vivere in modo totale la loro storia d’amore, adesso con Dodo tra le braccia sono una famiglia adorabile. L’ex naufraga esprime il suo entusiasmo fino a dire che farebbe subito un altro figlio, affermazione rara per una mamma solo da pochi giorni. Le foto della Perrotta con il suo bambino sono state scattate prima di lasciare la clinica dove il piccolo è nato con parto cesareo. Adesso sono tutti insieme a casa ed è lì che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha scoperto quanto pesa. Con il pancione l’abbiamo vista sempre in gran forma ma confida che aveva preso 12 chili, però considerando che partiva da un peso troppo basso sono i chili giusti, anche se resta qualcuno da perdere. Tutto nella norma, lo farà con calma, adesso ha altro a cui pensare.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE PRESENTANO IL FIGLIO E INIZIANO I PREPARATIVI PER IL MATRIMONIO

Si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi nel 2017 e avrebbero dovuto sposarsi a giugno, poi hanno scoperto che era incinta e questo ha rivoluzionato tutto. “Speriamo di sposarci prima dell’inverno” ha rivelato a Chi Rosa, consapevole che per recuperare dal parto cesareo ci vorrà un po’ di tempo.





Intanto, sogna e inizia a progettare tutto. In più ci sono i social da seguire, il piccolo Domenico sa che sarà un social baby: “Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione… Siamo inondati dall’affetto dei follower, mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”. Tra i suoi sogni da realizzare non solo le nozze con Pietro e magari un secondo figlio ma anche la parte in film perché ha studiato recitazione e vorrebbe anche altro oltre alla partecipazione in alcuni programmi e al lavoro di influencer. Intanto, si gode i suoi due amori.