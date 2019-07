Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione con Dodo posano su Chi: le foto

Primo servizio fotografico per il piccolo Domenico Tartaglione! In questi giorni Pietro e Rosa Perrotta hanno condiviso la gioia per la nascita del piccolo Dodo sui social con tutte le persone che li seguono. Ma da domani in edicola sarà possibile anche vedere le prime foto del bambino! In esclusiva sulla rivista Chi infatti arrivano le prime foto del bambino mentre era ancora in ospedale insieme a mamma Rosa e a papà Pietro. Scatti posati che mostrano questa bellissima famiglia! “Dodo mi ha reso una vera chioccia. Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio” ha dichiarato Rosa Perrotta che il 25 luglio 2019 è diventata mamma del piccolo Domenico. Per lui l’ex tronista ha scritto diverse dediche e messaggi sui social parlando di come la sua vita sia cambiata dall’istante in cui è venuto al mondo. Una emozione che solo chi è diventata mamma può capire.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: LE PRIME FOTO DEL PICCOLO DODO SU CHI

Ed ecco alcuni degli scatti in attesa di vedere le foto su Chi.

Chi ha seguito la nascita di questa coppia sa bene che Rosa e Pietro si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, due anni fa e da quel momento non si sono più lasciati. In realtà c’è stato un periodo di allontanamento forzato, durante la partecipazione di Rosa all’Isola dei famosi. Ed è proprio nello studio dell’Isola dei famosi che Pietro ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. I due avevano già preparato tutto: giugno 2019 sarebbe dovuto essere il mese del matrimonio ma poi è arrivato il piccolo Dodo e le cose sono cambiate.

“Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno” hanno spiegato Pietro e Rosa nella loro intervista per la rivista Chi.