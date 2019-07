Rosa Perrotta mamma: la dolcissima dedica per Dodò che le ha cambiato la vita

Nella vita di una donna tutto cambia quando nasce un bambino. Ed è cambiata anche la vita di Rosa Perrotta diventata mamma pochi giorni fa, del piccolo Domenico, il bambino nato dall’amore tra l’ex tronista e il suo compagno Pietro Tartaglione. Nel corso della gravidanza Rosa ha sempre dedicato bellissime frasi al suo piccolo ma adesso che è mamma, le sue parole sono ancora più significative. A Dodò Rosa, ha dedicato un dolcissimo messaggio, spiegando anche a tutte le persone che la seguono sempre con grande affetto, che un figlio ti cambia davvero per sempre la vita.

ROSA PERROTTA E LA DEDICA SPECIALE AL PICCOLO DOMENICO

Tornata a casa dopo la nascita del piccolo, Rosa ha avuto il tempo per pensare a come oggi la sua vita sia diversa e ha voluto esprimere le grandi emozioni che prova in questi giorni, condividendole con tutte le persone che le stanno vicino.

Ed ecco le dolcissime parole di Rosa Perrotta per il suo bambino:

Questa foto risale a poche ore prima dello sfratto.

A poche ora prima di provare la gioia più grande della mia vita.

Ogni mamma,tra cui tantissime di voi,mi raccontava così la nascita del proprio figlio.

Ed io provavo ad immaginare.

Come sarebbe stato,cosa sarebbe cambiato in me,che cosa mi sarebbe successo.

Tutto vano.

Non si può immaginare ragazzi.

Non si può raccontare.

Solo oggi capisco,solo oggi so.

E solo oggi dico: non può esistere dono più grande al mondo che diventare madre.🤱🏼❤️

I questi giorni Rosa ha condiviso qualche momento speciale in compagnia del suo bambino e forse i fans vorrebbero vedere qualcosa in più di Rosa mamma ma lei e Pietro, come è giusto che sia, dedicano il loro tempo al piccolo e custodiscono questa vita in tre, gelosamente.

E noi facciamo ancora una volta tanti auguri a Rosa e Pietro per questa dolce vita insieme in tre!