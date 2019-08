Kikò Nalli taglia i capelli ad Ambra ma Tina Cipollari sceglie Federico Fashion Style

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo prosegue a gonfie vele. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello 16. Lui apprezzato per i suoi gesti d’amore, lei criticata dal pubblico e accusata di business. Forse alcuni si dovranno ricredere eppure Kikò e Ambra continuano a far parlare ma sicuramente non solo loro. Partiamo dal principio. Nalli e la Lombrardo sono in Sicilia e, mentre si trovavano in spiaggia, Kikò ha tagliato i capelli alla sua fidanzata. Quello che però ha incuriosito il popolo del web è stato il fatto che la ex di Kikò, Tina Cipollari, sia andata a cambiare pettinatura da Federico Fashion Style.

Il “taglio in relax” fatto da Kikò Nalli ad Ambra Lombardo ha fatto il giro del web. D’altronde quale donna non vorrebbe un parrucchiere personale mentre è al mare? Tra l’altro Kikò ha anche specificato che la bellissima spiaggia siciliana è stata pulita utilizzando la massima cura possibile, in quanto anche lui stesso è un vero amante dell’ambiente e del nostro bel paese. E mentre Kikò Nalli è impegnatissimo nel tagliare i capelli alla Ambra, pare proprio che la sua ex Tina Cipollari abbia scelto Federico Fashion Style per la cura dei suoi capelli. Una scelta che sicuramente ha fatto parlare i fan e incuriosito il popolo del web.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sempre più innamorati dopo il Grande Fratello: finalmente il pubblico ama la coppia

Kikò Nalli e Ambra Lombardo dimostrano, ogni giorno di più, quanto sono uniti e innamorati. La loro storia iniziata grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello prosegue eccome. Dopo le iniziali critiche, soprattutto alla professoressa, pare proprio che la coppia adesso metta tutti d’accordo. Nei commenti sui social network, infatti, Kikò e Ambra ricevono tantissimi complimenti e apprezzamenti. Ed effettivamente Nalli e la sua fidanzata sono bellissimi e i loro occhi parlano molto chiaro.

Ed ecco invece il cambio look di Tina che ormai da tempo si affida alle sapienti mani di Federico Fashion Style.

Vi piace il nuovo look di Tina?