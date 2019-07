Ambra e Kikò Nalli pronti per Temptation Island Vip? Nell’attesa l’amore va a gonfie vele

Più di un mesetto fa scrivevamo che avremmo gradito moltissimo vedere, qualora la loro relazione fosse continuata, Kikò Nalli e Ambra Lombardo nell’edizione Vip di Temptation Island. E non tanto per quello che i due potrebbero combinare ( anche se il trash è assicurato) ma perchè la nostra speranza resta sempre quella di veder sbarcare, come lo scorso anno capitò con Gemma Galgani, Tina Cipollari sulle spiagge sarde per consolare il suo ex. Se l’opinionista di Uomini e Donne ha evitato di parlare del suo ex nel corso del Gf, diverso sarebbe il discorso con Temptation. Qui siamo alla corte di Maria, lontani da Barbara d’Urso. Qui si giocherebbe in casa e la nostra Tina non potrebbe di certo dire no a Maria. Quindi noi lo speriamo e lo spereremo ancora nelle prossime settimana. Ma a parte le nostre illusioni, che cosa c’è di tangibile? Ambra ha rilasciato alcune dichiarazioni e spiega perchè non le dispiacerebbe partecipare al programma di Canale 5.

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI PRONTI PER TEMPTATION ISLAND VIP?

Tra i due le cose vanno molto bene. Ambra spiega:

Io sono siciliana, ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne, però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire… Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio.

E in merito alla relazione:

Di Kikò mi hanno colpito tante cose, in particolare gli occhi. Lui parla e ascolta con gli occhi.. Faccio tanta fatica a esternare i miei sentimenti, ma le cose profonde le dico quando siamo soli. La nostra è stata una storia molto intensa, però credo poco alle storie a distanza.

Per il momento i due ancora non convivono ma potrebbe succedere anche questo:

Credo che un amore vada coltivato, vissuto e condiviso. Io ho subito sollevato questa perplessità. Ne abbiamo parlato, lui è molto possibilista per una convivenza. Lui dice che mi vuole e che vuole un rapporto vero e autentico… Quindi uno dei due si deve trasferire. Lui è papà e molto probabilmente sarò io ad avvicinarmi. Però vedremo.

L’intervista di Ambra Lombardo dalla trasmissione radiofonica Non succederà più.