Tina Cipollari innamorata festeggia i 50 anni del suo Vincenzo (FOTO)

Per Tina Cipollari e Vincenzo è arrivato un giorno speciale . Qualche ora fa infatti la coppia ha festeggiato il compleanno dell’imprenditore toscano. Vincenzo infatti ha spento 50 candeline e per festeggiare questo bellissimo evento Tina e i suoi amici hanno organizzato un party molto intimo ma sicuramente speciale per tutte le persone presenti. E da parte di Tina sono arrivate dolcissime parole per il suo compagno. L’opinionista di Uomini e Donne mostra felice sui social i video della festa con i brindisi fatti per il suo compagno. Una bella storia d’amore che dura ormai da oltre due anni e Tina non poteva mancare in un giorno così speciale! Sui social gli auguri con gli amici di sempre in una location speciale a Firenze. “Per festeggiare i 50 anni del mio amore @vincenzo_ferrara1969 abbiamo deciso di organizzare un #whiteparty in una location esclusiva con gli amici di sempre, quelli che per me sono una seconda famiglia ” ha scritto Tina sui social postando una foto della festa per il compleanno del suo compagno.

TINA CIPOLLARI E VINCENZO FESTEGGIANO IL SUO COMPLEANNO: ECCO GLI SCATTI SUI SOCIAL

I due festeggiano sui social mostrando anche baci e abbracci. Tina ormai mostra felice anche a chi la segue con grande affetto la sua nuova vita al fianco di Vincenzo. “Auguri amore mio per i tuoi 50 anni” esclama Tina in una delle storie postate durante la festa del compleanno di Vincenzo.

Ed ecco alcuni scatti dalla super feste organizzata per Vincenzo

Vincenzo ha scelto un look più impegnativo per la serata, giacca e camicia ma senza cravatta. Tina invece per la festa con gli amici ha optato per un look sicuramente estivo. Pantaloni e casacca chiari per il white party organizzato per questa occasione. Tutti in bianco tranne il festeggiato!

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Vincenzo per questo giorno speciale! Buon compleanno!

