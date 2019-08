Belen e Stefano spiegano perché questa volta staranno insieme per sempre (Foto)

Hanno già sbagliato una volta e adesso vogliono stare insieme per sempre, sono le parole di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che non nascondono gli errori fatti ma sorridono rivelando di sentirsi più saggi dopo le esperienze vissute (foto). E’ alla rivista Oggi che la coppia confessa che non hanno intenzione di commettere sbagli perché la famiglia è la cosa più importante. A proposito di famiglia Stefano non ha smentito l’arrivo del secondo figlio, Belen si è limitata a sorridere e a questo punto non ci resta che attendere di vedere spuntare il pancino. Tornando invece al ritrovato amore Belen e Stefano raccontando di non perdere più tempo a discutere, sono cresciuti, non hanno più voglia di litigare ma solo di stare insieme fino alla fine dei loro genitori. Usano proprio queste parole e schietti confessano di avere sbagliato aggiungendo che si conoscono profondamente, adesso non possono più sbagliare, c’è l’equilibrio giusto e tanto amore.

BELEN E STEFANO QUESTA VOLTA PRONTI AD AMARSI PER SEMPRE E SENZA ERRORI

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più belli che mai con il piccolo Santiago

“Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare” ha spiegato il ballerino e conduttore. Belen ha aggiunto: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”.





Dolcissimi, bellissimi e più innamorati che mai ma tutto questo era sempre apparso evidente, solo che c’è stato altro che li ha distratti e adesso ecco come risolvono le discussioni: “Ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi siamo diventati saggi” ha concluso De Martino felice di avere riconquistato la sua famiglia.