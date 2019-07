Belen e Stefano, che incanto la villa e la vita in vacanza con il piccolo Santiago (Foto)

Chi aveva previsto che sarebbe durato pochissimo il ritorno di Belen e Stefano deve ricredersi perché i De Martino sono più felici che mai e in vacanza la Rodriguez mostra la sua villa e la sua vita e sono entrambe meravigliose (foto). Sono come ogni estate alle Baleari, tornano in Italia di continuo per lavoro ma è nel luogo di sempre che si godono le vacanze, questa volta tutti e tre nella stella villa e con poche persone intorno. Nelle sue Storie di Instagram Belen Rodriguez mostra i suoi due amori più grandi e ci scappano anche gli angoli della splendida villa con piscina, questa la più bella tra tutte quelle che ogni anno ha affittato. La mattina inizia con la colazione, crepes per tutti e Santiago vuole sapere se davvero le ha preparate la sua mamma. Poi ci sono i giochi in giardino tra padre e figlio, non manca qualche foto maliziosa di Belen ma gli scatti sono di nuovo del ballerino e conduttore. Si nota la piscina, il giardino che è un vero incanto, l’ingresso della villa e soprattutto tutta la felicità del trio.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO IN VACANZA CON IL PICCOLO SANTIAGO

Da quando sono tornati insieme Stefano e Belen hanno già accumulato un buon numero di vacanze tutti e tre insieme ma alle Baleari è la conferma che non è solo un sogno quello che stanno vivendo. Di sera tutti insieme al parco e non è solo Santi a divertirsi. Una corsa con il papà e poi ancora sull’altalena e infine è lui a spingere mamma e papà.

Abbigliamento comodo per tutti, risate e sono di certo da soli, nessuno che li riprende, fanno tutto da soli. “La mia scimmietta” ed è così che la Rodriguez definisce suo marito pronto ad arrampicarsi ovunque. Le immagini parlano da sole, le dichiarazioni d’amore sono continue, niente può più toccarli.