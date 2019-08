Elisa Isoardi più sensuale che mai parla ancora di Matteo Salvini (Foto)

Passa il tempo ma per Elisa Isoardi le domande restano un po’ sempre le stesse e la ritroviamo sulla rivista Diva e Donna a parlare ancora di Matteo Salvini (foto). E’ una coppia che non esiste più da tempo, lui ha una nuova fidanzata ma la conduttrice de La prova del cuoco nonostante i tanti impegni si ritrova a dovere ancora spiegare il perché sia finita. Ogni volta per aggiunge un pezzetto in più al suo racconto e ancora una volta le foto sulla rivista di gossip sono bellissime. E’ in gran forma la Isoardi, forse ha più tempo da dedicare a se stessa, è più serena, di certo le foto sulla rivista Diva e Donna la mostrano più sensuale che mai. Non è solo merito del trucco e dell’abito sottoveste indossato, forse c’è altro ma Elisa Isoardi assicura che non è amore, non c’è nessuno per lei all’orizzonte. Per Matteo Salvini invece è forte la presenza di Francesca Verdini, la storia d’amore prosegue, la sua ex ne è felice ma confida che ha insegnato lei al ministro ad amare.

ELISA ISOARDI HA DIMENTICATO SALVINI?

Forse nessuno si dimentica ma non ci sono rimpianti per la conduttrice che spiega: “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”. Nessuna gelosia per Francesca ma si augura che Matteo non commetta gli stessi errori.





Aggiunge: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso”. Spera che Salvini riesca a stare accanto alla sua fidanzata come non ha fatto con lei e spera infine di trovare una Francesca al maschile perché per il momento non c’è nessuno e lo vorrebbe tanto.