Michelle Hunziker e famiglia: continuano le vacanze in montagna alla ricerca di posti meravigliosi (FOTO)

Per Michelle Hunziker e la famiglia Trussardi è ancora tempo di vacanze in montagna. E la bella conduttrice si diverte a condividere con tutte le persone che la seguono le immagini delle sue giornate all’insegna della scoperta. E che dire del look che ha scelto oggi per la sua gita in montagna: con le trecce e il maglione rosso come una vera Heidi fa impazzire tutti! La Hunziker documenta tutto: dal viaggio in macchina con Celeste e Sole accompagnate dalle note di Volare all’arrivo in montagna con partenza per la scalata. La conduttrice ha già spiegato qualche giorno fa quanto per lei sia importante che le piccole di casa imparino sin da subito che bisogna anche faticare nella vita e non avere tutto servito su un piatto d’argento e in questo la vacanza in montagna aiuta! “Stiamo andando in un posto incantato nel bosco per fare una flyline con tutti i nostri bambini ” ha spiegato Michelle nelle sue storie su Instagram.

MICHELLE HUNZIKER E FAMIGLIA IN MONTAGNA: UN’ALTRA GIORNATA AD ALTA QUOTA

Ed ecco alcuni scatti di questa giornata in alta montagna per la famiglia Trussardi al completo. Le foto di questa mattina:

La Hunziker ha poi mostrato il giro nel bosco alla ricerca delle cascate e per finire la giornata in modo perfetto il pranzo sospesi in compagnia del suo adorato maritino. Un po’ di purè e un risotto per completare la giornata in allegria e all’insegna del buon cibo. Insomma un’altra giornata di vacanza al fresco delle montagne per respirare l’aria buona! La Hunziker felice come una bambina mostra anche le cascate e rivela che sin da piccola ha avuto una grande passione per questi luoghi magici. E di certo grazie al suo entusiasmo anche Sole e Celeste saranno affascinate da tanta bellezza!